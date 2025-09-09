Pınar Altuğ'un yogası çok konuşuldu! Yağmur Atacan "Geri kafalı..." deyip sert çıktı

Sosyal medyada takipçilerine verdiği yanıtlarla gündeme gelen Pınar Altuğ yoga yaptığı anları paylaşınca çok konuşuldu.

Bir takipçisinin “Yağmur Bey kıskanmıyor mu acaba?” sorusuna ise “Neden kıskansın ki!” yanıtını vermişti.

17 yıllık mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftten Yağmur Atacan’a bu konu soruldu. 2. Sayfa’ya konuşan Atacan, eşinin çok konuşulan yoga videosuna yapılan yorumlarla ilgili net oldu.

Atacan “Spor yapıyorlar, bu kadar geri kafalı olmadığımızı düşünmek istiyorum. Bu sadece boş bir eleştiri” dedi.



Atacan, sözlerinin devamında ise, “Bence kıskanıyorlar. Pınar 50 yaşını geçti ama 50 gibi görünmüyor, bunu herkes biliyor. Bunun için insanın kendine iyi bakması lazım. Pınar da bunu en iyi şekilde yapıyor” ifadelerini kullandı.