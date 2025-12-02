Arka Sokaklar'a dahil oldu! Sarp Levendoğlu'nun köy hayatı merak edildi

Uzun süredir gözlerden uzak olan Sarp Levendoğlu Cuma akşamları milyonları Kanal D ekranında buluşturan fenomen dizi Arka Sokaklar'a sahil oldu. Levendoğlu, Bozo lakaplı polis Barış Bozoğlu karakterine hayat veriyor.

Diziye dahil olmasından sonra Sarp Levendoğlu'nun yaşadığı yer ve hayatı merak edildi. İstanbul'da her şeyi bırakıp Datça’ya yerleşen ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu köy hayatı yaşıyor.

"Magazinle alakam yok. Bazı insanlar kendini göstermek ister, bazıları ise izole bir hayat yaşamayı tercih eder" diyen oyuncu şunları söylemişti:

"Datça’da şöhretin pek bir önemi yok. Pahalı arabalarını sergileyebileceğiniz bir bar yok. Restoranlarda herkes rahat. Eleştiri olarak söylemiyorum, ama şan şöhretin orada bir değeri yok. Üstelik Datça ekonomik bir yer. Fırsatçılık yapanlar oluyor, ama onlar da uzun süre tutunamıyor."

"DOĞAL GAZ YOK" DEYİP ANLATTI

Sarp Levendoğlu sözlerine "Sosyal medyada köy hayatını izleyip geliyorlar, ama gerçek hayat öyle değil. Köy hayatında doğal gaz yok mu diye soruyorlar. Yok diyorum. Odun kıracak, bahçeyle ilgilenecek ve doğayla iç içe olacaksın. Bahçeye yaban domuzları geldiğinde korkmayacaksın. Böceklerden korkanlar ise bu hayatta yıpranıyor. Köy yaşamının doğası bu" diyerek devam etmişti.