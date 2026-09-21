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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su eğitim için Londra'ya gitti!

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su Atacan üniversite için kararını verdi. Ünlü çift kızlarını eğitim için Londra'ya gönderdi.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su eğitim için Londra'ya gitti!

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği “Meltem” karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmişti.

Ünlü çift, 2009 yılında Su adını verdikleri kızlarının doğumuyla birlikte ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın kızları Su büyüdü ve bir süre önce liseyi bitirdi.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su eğitim için Londra ya gitti! 1

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su Atacan, eğitimine Londra’da devam etmek üzere Türkiye’den ayrıldı. Londra'da üniversite eğitimi görecek Su bolca bavul ve bir büyük çantayla İngiltere'ye gitti.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su eğitim için Londra ya gitti! 2

Kızını havalimanında uğurlayan Altuğ, o anları “Yolun açık olsun güzel bebeğim” notuyla paylaştı.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su eğitim için Londra ya gitti! 3

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Pınar Altuğ
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