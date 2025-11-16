Pınar Deniz’den “Yavrukuş” sürprizi! Oğlu Fikret Hakan’ı paylaştı

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, 17 Eylül 2024’te Roma’da gerçekleştirdikleri sade nikâh töreniyle evlenmiş, kısa süre sonra ise müjdeli haberi hayranlarıyla paylaşmıştı. Ünlü çiftin oğlu Fikret Hakan, 1 Nisan 2025’te dünyaya gelmiş ve doğumdan kısa bir süre sonra Pınar Deniz bebeğinin yüzünü ilk kez sosyal medya üzerinden göstermişti.

Yargı dizisinde hayat verdiği “Ceylin” karakteriyle milyonların sevgisini kazanan 32 yaşındaki başarılı oyuncu, annelik heyecanını sık sık sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor. Instagram’da soyadını “Pınar Deniz Yıldırım” olarak güncelleyen ünlü isim, özellikle Babalar Günü’nde paylaştığı aile karesiyle takipçilerini duygulandırmıştı.

Bu kez ise gündem olan, minik oğlu Fikret Hakan’ın yeni fotosu oldu. Pınar Deniz, Instagram hikâyesinde yaptığı paylaşımda oğlunu “Yavrukuş” notuyla paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan kare, sosyal medyada büyük ilgi gördü.



Hayranları, “Maşallah çok büyümüş”, “Annesinin miniği”, “Gerçek bir mutluluk tablosu” gibi yorumlarla ünlü oyuncuya sevgi yağdırdı.