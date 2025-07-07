MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Pınar Saka'dan Efecan ile yakalanan Yağmur'a olay sözler: Başkalarının kocasını...

Survivor'da yarışan Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda'nın aşk yaşadığı öne sürülmüş, iddiaların ardından Efecan ve eşi 8 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Yağmur Banda ve Efecan yakalanınca Pınar Saka kendini tutamadı.

Pınar Saka'dan Efecan ile yakalanan Yağmur'a olay sözler: Başkalarının kocasını...
Kubra Akalın

Survivor 2025 yarışmacıları Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda arasında aşk yaşandığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İkili iddiaları redderken Efecan ve Duygu Dianzenza ışık hızında boşandı.

Yağmur Banda iddiaları reddedip "Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsızca maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum" dedi.

Ancak Banda bu ifadelerden günler sonra Efecan ile yurt dışında fena yakalandı. Sosyal medyayı sallayan ikiliye tepkiler de gecikmedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Yasak aşk' doğru çıktı! Aşk yurt dışında belgelendi 'Yasak aşk' doğru çıktı! Aşk yurt dışında belgelendi

Pınar Saka dan Efecan ile yakalanan Yağmur a olay sözler: Başkalarının kocasını... 1

KENDİ SÖZLERİYLE VURDU

Pınar Saka, Efecan'la görüntülenen Yağmur'a ağır bir göndermede bulundu. Yarışmada Yağmur'un kendisine "Sen de evinde tek başına oturup kocanın davulunu dinlersin" sözlerini hatırlatan Pınar Saka sözünü sakınmadı.

Pınar Saka dan Efecan ile yakalanan Yağmur a olay sözler: Başkalarının kocasını... 2

Yağmur'un sözünü hatırlatan Pınar, "Kocanın davul çalmasını izlersin diyenler keşke kendileri de başkalarının kocasını izlemeseydi..." diye paylaşım yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O görüntüler sonrasında deliye döndü! "Vallahi delirttiniz bizi"O görüntüler sonrasında deliye döndü! "Vallahi delirttiniz bizi"
Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz'dan aşk pozu geldiYasmin Erbil ve Yiğit Poyraz'dan aşk pozu geldi

Anahtar Kelimeler:
pınar saka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mağarada neler yaşandı? 8 askerimiz böyle şehit düşmüş...

Mağarada neler yaşandı? 8 askerimiz böyle şehit düşmüş...

Valilik duyurdu, Müge Anlı'nın eşi de o listede

Valilik duyurdu, Müge Anlı'nın eşi de o listede

Akaryakıtta zam beklentisi! Tabelada yeni rakamlar, tarih...

Akaryakıtta zam beklentisi! Tabelada yeni rakamlar, tarih...

Ünlüler Ayşe Barım'ın ilk duruşması için akın etti!

Ünlüler Ayşe Barım'ın ilk duruşması için akın etti!

8 yakınını kaybeden avukat cübbesini çıkararak salondan ayrıldı

8 yakınını kaybeden avukat cübbesini çıkararak salondan ayrıldı

Emekli promosyonları değişiyor! 19 banka var...

Emekli promosyonları değişiyor! 19 banka var...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.