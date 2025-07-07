Pınar Saka'dan Efecan ile yakalanan Yağmur'a olay sözler: Başkalarının kocasını...

Survivor 2025 yarışmacıları Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda arasında aşk yaşandığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İkili iddiaları redderken Efecan ve Duygu Dianzenza ışık hızında boşandı.

Yağmur Banda iddiaları reddedip "Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsızca maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum" dedi.

Ancak Banda bu ifadelerden günler sonra Efecan ile yurt dışında fena yakalandı. Sosyal medyayı sallayan ikiliye tepkiler de gecikmedi.

KENDİ SÖZLERİYLE VURDU

Pınar Saka, Efecan'la görüntülenen Yağmur'a ağır bir göndermede bulundu. Yarışmada Yağmur'un kendisine "Sen de evinde tek başına oturup kocanın davulunu dinlersin" sözlerini hatırlatan Pınar Saka sözünü sakınmadı.

Yağmur'un sözünü hatırlatan Pınar, "Kocanın davul çalmasını izlersin diyenler keşke kendileri de başkalarının kocasını izlemeseydi..." diye paylaşım yaptı.