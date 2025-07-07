Eşini aldattığı söyleniyordu! Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda aşkı belgelendi

Survivor All Star 2025'e veda eden isimlerden Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasındaki bomba aşk iddiası Survivor izleyenlerini şoke etti. Efecan'ın eşi Duygu Dianzenza da bazı hamlelerde bulununca aşk iddiası daha da güçlendi.

Haberlerin çıkmasının ardından, Duygu Dianzenza'nın sosyal medyada eşiyle birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları kaldırdığı görüldü.

16 yıllık ilişkilerinde 8 senedir evli olan Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza çifti boşandıklarını sosyal medyadan açıklamıştı. Boşanmanın ardından Duygu Dianzenza, ''Efecan Dianzenza ile olan 16 yıllık ilişkimiz, 8 yıllık evliliğimizi bugün resmi şekilde sonlandırdık. Tekrar ve son kez belirtmek isterim ki bir kızım olduğu için, konuşmak istemiyorum. Desteklerinize minnettarım'' ifadelerini kullanmıştı.

YAĞMUR BANDA: KABUL ETMİYORUM

Yağmur Banda, sessizliğini bozarak ''Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsızca maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum" dedi.

Haklarında konuşulan aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda ikilisi yaşananlardan günler sonra yurt dışında eğlenirken görüntülendi.

Yerin tam olarak neresi olduğu bilinmese de Banda, sosyal medya hesabından en son Tayland ve Phuket'ten paylaşımlar yapmıştı.

DUYGU ÇAVDAR'DAN İMALI PAYLAŞIM

İkilinin sosyal medyada yan yana birlikte görüntülenmesiyle birlikte Efecan Dianzenza'nın boşandığı Duygu Çavdar, imalı bir paylaşım yaptı.

Çavdar; kızıyla birlikte yer aldığı karesini; ''Yeminim olsun. Yazılı olsun. Elimden geldiğince ömrüm yettiğince, son nefesime kadar seni bütün kötülerden ve kötülüklerden, ahlaksızlardan ve ahlaksızlıktan koruyacağım! Bir anne olarak seni ahlaklı yetiştirmek ve ahlaklı olmayanlardan da korumak vazifemdir! Her anında yanındayım. Ele ele nefes nefeseyiz annem. Allah ayırmasın. Allah bana sağlık versin'' notuyla yayımladı.