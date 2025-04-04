Piyasa dizisi başladığı gibi bitti! Final bölümü bile çekildi! Başrol İlayda Alişan sebebini açıkladı

Pastel Film'in Kanal D için çektiği Piyasa dizisi reyting listelerine yenik düştü. Alp Navruz ve İlayda Alişan'ın başrolünü paylaştığı dizi için hemen final kararı alındı.

Henüz 5 bölüm olarak ekrana gelen Piyasa dizisi 6. bölümde final yapacak. Dizinin son bölümü için sete çıkıldı ve çekimler tamamlandı.

BİTME SEBEBİNİ AÇIKLADI

Dizinin başrolü İlayda Alişan; 'Dizimiz bitti. Final bölümü yayınlanacak bu hafta. Çektik bitirdik. Seyirci sevmedi. Onların takdiri. Bazı işler olmayınca olmuyor.' ifadelerini kullandı.

Alp Navruz ve İlayda Alişan'ın başrolü paylaştığı dizinin kadrosunda Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur yer alıyordu.

İlayda Alişan dizisi için tesettüre girmiş ünlü ismin bu hali çok beğenilmişti.