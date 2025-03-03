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Piyasa dizisine şok dava! "İmamın Manken Kızı'na benziyor"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2025 09:45
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2. bölümü yayınlanan Piyasa dizisine şoke eden bir dava açıldı. Rüzgargülü ve Zevcat filmlerinin yönetmeni Meryem Beyza Er diziye intihal davası açtı ve açıklama yaptı.

Piyasa dizisine şok dava! "İmamın Manken Kızı'na benziyor"

Rüzgargülü ve Zevcat filmlerinin yönetmeni Meryem Beyza Er, Pastel Film imzalı Piyasa dizisine intihal davası açtı. Er, İlayda Alişan ve Alp Navruz'un rol aldığı dizinin senaryosunun, Emine Şenlikoğlu’nun İmamın Manken Kızı adlı romanından uyarladığı projeyle büyük benzerlik taşıdığını iddia etti.

"TESETTÜR BİR REYTİNG MALZEMESİ DEĞİL"

Hazırlık aşamasındaki projesiyle Piyasa dizisi arasında çarpıcı benzerlikler fark ettiğini belirten Er, konuyu yargıya taşıdığını açıkladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Başörtüsü meselesinin anlatılması çok kıymetli. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum ancak burada yanlış bir şekilde ele alınıyor. Tesettür bir reyting malzemesi haline geldi, bu durum beni çok üzüyor. Başörtülü kadınları piyasa malzemesi olarak göremezsiniz. Mesele sadece projemin çalınması değil, hedeflerimin çalınıp çarpıtılmasıdır," diyerek tepkisini dile getirdi.

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10 TEMEL BENZERLİK

Er, İmamın Manken Kızı ile Piyasa dizisi arasında 10 temel benzerlik tespit ettiğini ve ana temadan karakter dinamiklerine kadar birçok unsurun örtüştüğünü söyledi. Her iki yapımda da muhafazakâr bir genç kızın şöhret dünyasına istemeden adım atması, şöhrete itilme biçimleri, hidayet teması ve ilk bölümdeki çarpıcı sahnelerin birebir benzemesi dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

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Meryem Beyza Er, en büyük farkın Piyasa dizisinde imam karakterinin yer almaması ve ana karakterin manken yerine oyuncu olarak kurgulanması olduğunu belirtti. Ancak bunun dışında hikâyenin neredeyse birebir benzerlik taşıdığını vurguladı.

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RTÜK’ün bu benzerlikleri detaylı şekilde incelemesini ve yapımcı kuruluşlardan resmi bir açıklama talep etmesini isteyen Er, hukuki sürecin başladığını ve intihal iddialarının yargı süreciyle netleşmesini beklediğini ifade etti.

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İlayda Alişan
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