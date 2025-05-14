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PKK fesih kararını açıkladı, Hayal Köseoğlu kendini tutamadı! Sözlerine tepki yağdı

Terör örgütü PKK'nın kendisini feshettiğini açıklamasının ardından sosyal medyada bu konuyu konuşmaya başladı. Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun analizi ise tepkilere sebep oldu. Oyuncuya "Cahilsin" yorumları yağdı.

PKK fesih kararını açıkladı, Hayal Köseoğlu kendini tutamadı! Sözlerine tepki yağdı
Kubra Akalın

Terör örgütü PKK'nın yayımladığı karar bildirgesinde, "PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı" denildi. Türkiye gündemi PKK'nın kendini fesih etmesini konuşurken sosyal medyada da bu konuda yorumlar gecikmedi.

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan Hayal Köseoğlu da konuya dair analiziyle dikkat çekti.

“Bu arada Çerkes ve yay burcu bir kadın olarak Kürt hareketini inanılmaz dramatik buluyorum. Yani abi tamam. Tamam sensin ya. En önemli sensin" diyen Hayal Köseoğlu şunları yazdı:

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"BİZ KALKIP SİLAHLANIP..."

"Sen benim doğum günümü kutlamadın diye darlayan arkadaş gibi darım darım darlıyolar ülkeyi ya senelerdir. Arkadaşlar bırakın ülke bazını, dünya bazında yapılan en büyük ayrımcılık, en büyük soykırım, en büyük asimilasyon, en büyük baskı milletlere değil cinsiyete dayalı bir meseledir. Bu dünyanın da bu coğrafyanın da bu ülkeninde de en büyük sorunu kadın sorunudur. Biz kalkıp silahlanıp oraya buraya çıkıp hak aramıyorsak size ne oluyor? (Ki ben kadın direnişinin pasifliğini de çok eleştiren biriyim) Ne istiyorsunuz ben hiç anlamıyorum ya. Benim e-devletimde literally (gerçekten) Çerkistan yazıyor. Ben düşüyor muyum sokaklara hani benim Çerkistan’ım diye? Yemin ederim anlamıyorum ya eski sevgiliye takık, gidikler gibi kafayı yediniz yıllardı. Terapiye gidin ya!"

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"YÜZÜNE TÜKÜRÜRÜM SENİN"

Hayal Köseoğlu'nun bu paylaşımı sosyal medyada tepki çekti. Sinema yorumcusu Zeynep Ocak sert ifadelerle oyuncuya tepki göstererek "Gördüğüm ilk yerde yüzüne tükürürüm senin" dedi.

Sosyal medyayı ikiye bölen yorumlarından sonra Hayal Köseoğlu'na "Çok cahilsin", "Irkçısın", "Hayal sana kötü bir haberim var faşistsin", "Bu kadar cahilini uzundur görmemiştim" yorumları yağdı.

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Hayal Köseoğlu
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