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Polisin üzerine arabasını süren Dilan Çıtak'a bir darbe de babası İbrahim Tatlıses'ten! O sözleri hatırlattı

Dilan Çıtak polisin 'dur' ihtarına uymayıp olay çıkarınca gözaltına alınmıştı. Polisleri görünce küs olduğu babasından bahseden Çıtak "Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım" demişti. Tatlıses küs kızına o sözleri hatırlattı.

Polisin üzerine arabasını süren Dilan Çıtak'a bir darbe de babası İbrahim Tatlıses'ten! O sözleri hatırlattı

İbrahim Tatlıses ile 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak arasındaki gerilim sürerken Çıtak skandallarıyla anılmaya devam ediyor. Her fırsatta Tatlıses soyadını kabul etmediğini dile getiren Dilan Çıtak son olarak Bodrum'da 'dur' ihtarına uymayıp, aracını polisin üzerine sürdü.

Polisin üzerine arabasını süren Dilan Çıtak a bir darbe de babası İbrahim Tatlıses ten! O sözleri hatırlattı 1

Polis, silahını Çıtak'ın aracına doğrultarak inmesi için uyardı. Bir süre sonra kapıyı açan Çıtak, "Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım" diyerek şoke etti.

Zorla araçtan indirilen şarkıcı polis tarafından gözaltına alındı.

Polisin üzerine arabasını süren Dilan Çıtak a bir darbe de babası İbrahim Tatlıses ten! O sözleri hatırlattı 2

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Dilan Çıtak, 'Görevli memura tehdit ve görevini yaptırmama' suçlarından adliyeye sevk edildi. Çıtak'ın savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Panikledim, stres yaşadım" dedi. Çıtak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin üzerine arabasını süren Dilan Çıtak a bir darbe de babası İbrahim Tatlıses ten! O sözleri hatırlattı 3

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İBRAHİM TATLISES AFFETMEDİ

Çıtak'ın babası ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, basın mensuplarınca görüntülendi. Sanatçı, kızının Bodrum'da karıştığı olay sorulunca ilk defa konuştu.

Muhabirler, usta sanatçıya Dilan Çıtak'ın ''Polis kontrolünde ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım'' sözlerini kullandığını hatırlatması üzerine 73 yaşındaki türkücü; Muhabir Online mikrofonuna ''Hani kabul etmiyordu. Ne oldu şimdi. Çok şey var söylenecek de fermuar'' diyerek eliyle konuşmuyorum hareketi yaptı.

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
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