Popstar Rıza Tamer'in cenaze programı belli oldu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde reçeteli ilaçlarını içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen şarkıcı Rıza Tamer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tamer'in ölümü şüpheli bulunurken, cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Çırkan Mahallesi Şenkal Sokak'ta meydana geldi. Şarkıcı Rıza Tamer, reçeteli ilaçlarını içtikten bir süre sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan Rıza Tamer, arkadaşı Ş.T.E. eşliğinde ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Tamer, buradaki müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Rıza Tamer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Rıza Tamer'in cenaze programını duyurdu. Tamer'in cenaze programı şöyle;

'Sanatçımız Rıza Tamer’in cenazesi 18 Nisan Cumartesi günü Akyaka Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Muğla Akyaka Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm sevenlerine ve sanat camiasına saygıyla duyurulur.'