MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Popstar Rıza Tamer'in cenaze programı belli oldu!

Popstar'a katılarak adını geniş kitlelere duyuran Rıza Tamer'in ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Rıza Tamer'in cenaze programını Deniz Seki duyurdu.

Öznur Yaslı İkier

Muğla'nın Bodrum ilçesinde reçeteli ilaçlarını içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen şarkıcı Rıza Tamer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tamer'in ölümü şüpheli bulunurken, cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Çırkan Mahallesi Şenkal Sokak'ta meydana geldi. Şarkıcı Rıza Tamer, reçeteli ilaçlarını içtikten bir süre sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan Rıza Tamer, arkadaşı Ş.T.E. eşliğinde ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Tamer, buradaki müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Rıza Tamer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Rıza Tamer'in cenaze programını duyurdu. Tamer'in cenaze programı şöyle;

'Sanatçımız Rıza Tamer’in cenazesi 18 Nisan Cumartesi günü Akyaka Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Muğla Akyaka Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm sevenlerine ve sanat camiasına saygıyla duyurulur.'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'İncel yapı' diyerek paylaştı! Herkese seslendi: "Derin, örgütlü..."'İncel yapı' diyerek paylaştı! Herkese seslendi: "Derin, örgütlü..."
Seyirci merakta: Eşref Rüya yayından kalktı mı?Seyirci merakta: Eşref Rüya yayından kalktı mı?

Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı popstar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Harekete geçildi: Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir...

Harekete geçildi: Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir...

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.