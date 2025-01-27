Popüler damat adayıydı! Esra Erol'un muhabiri Caner Toygar baba oldu! Ameliyathaneden paylaştı

"Gelinim Olur Musun?" yarışmasıyla hafızalara kazınan Caner Toygar, bir süre izdivaç programlarında yer aldıktan sonra Esra Erol'da programında muhabirlik yapmaya başlamıştı. Yıllardır ekranlarda izlediğimiz Toygar, baba oldu.

Geçtiğimiz yıllarda nikah masasına oturan Toygar, eşinin hamile olduğunu canlı yayında açıklamıştı. Çift, bebeklerinin kız olacağını pasta keserek öğrenmişti.

KIZLARI DÜNYAYA GELDİ!

Aylardır kızlarını kucaklarına almayı bekleyen Caner Tıygar ve eşi bebeklerine kavuştu. 'Ve prensesim doğdu hoş geldin kuzum' notuyla ameliyathaneden kızının ilk anlarını paylaştı.

Toygar'a ise tebrik mesajları yağdı. Yeni baba olan Toygar ise kızını paylaşmaya doyamadı.