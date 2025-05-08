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Prens 3. sezon galasında kriz patladı! Giray Altınok, Aslı Tandoğan, Ceyda Düvenci... Hiç kimse gitmedi! Koltuklar boş kaldı

9 Mayıs'ta 3. sezonu yayınlanacak olan Prens'in dün akşam galası gerçekleştirildi. Ancak gala öncesi yapım şirketi ve platform arasında kriz çıkınca galaya ünlü isimler katılmadı. Oyuncuların koltukları boş kaldı.

Prens 3. sezon galasında kriz patladı! Giray Altınok, Aslı Tandoğan, Ceyda Düvenci... Hiç kimse gitmedi! Koltuklar boş kaldı
Öznur Yaslı İkier

Son dönemin en çok konuşulan ve ilgiyle izlenen yapımlarından biri olan Prens'in yeni sezon öncesi beklenmedik bir kriz yaşandı.

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yazdığı, Giray Altınok'un başrolünde yer aldığı Prens'in üçüncü sezonu 9 Mayıs'ta Max'te yayınlanacak. Dizinin galası ise dün akşam gerçekleştirildi. Ancak gala öncesi MGX Yapım ve yayın platformu Max arasında davetli krizi yaşandı.

Max, galaya davet edilecek kişilerin kendi global standartları uyarınca belirli sayıda kalmasını isterken, MGX Yapım ise tüm oyuncu ve teknik ekibin katılmasını istedi.

PRENSS

Yaşanan bu anlaşmazlık sonrası dizinin galası dün akşam İstanbul Modern’de gerçekleştirildi ancak galaya ünlü oyuncular katılmadı. Tüm ekibin galaya katılmasını istediklerini ancak global ölçütler ve mekanın kapasitesinin buna uygun olmadığı için max’in bunu kabul etmediğini belirten MGX Film kendi ofislerinde bir izleme yaptı.

KOLTUKLAR BOŞ KALDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İstanbul Modern'de ise koltuklar boş kaldı. Yapım şirketi MGX tüm ekip çağrılmadığı için galaya gitmediklerini belirtirken yayıncı platform Max ise tüm alternatifleri sundukları halde ekibin katılmadıklarını belirtti.

koltuklar

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Anahtar Kelimeler:
Giray Altınok
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