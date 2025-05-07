Prens 3. sezon öncesi gala krizi! Oyuncuların hiçbiri galaya gitmeyecek

Prens 3. sezon heyecanla beklenirken yaşanan bir kriz gündemde. Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yazdığı, Giray Altınok'un başrolünde oynadığı Prens'in üçüncü sezonu 9 Mayıs'ta Max'te yayınlanacak.

Dizinin galası ise 7 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yapım şirketi MGX Yapım ve yayın platformu Max arasında anlaşmazlık çıktı.



Max, galaya davet edilecek kişilerin kendi global standartları uyarınca belirli sayıda kalmasını isterken, MGX Yapım ise tüm oyuncu ve teknik ekibin katılmasını istedi. Bu durum da kriz çıkardı.

"GALAYA KATILMAYACAĞIZ"

Max'in belirli sayıda katılımcı kararının ardından MGX Yapım'ın patronu Müşvik Guluzade oyunculara bir yazı göndererek “Max ekibiyle Prens 3. sezon gala organizasyonunda kontenjan sayısı nedeniyle anlaşmazlık yaşamaktayız. Tüm değerli ekip arkadaşlarımızın emek verdiği işin galasına katılamayacak olması bizi çok üzdü. Bu nedenle MGX Film olarak galaya katılmayacağız. Bununla beraber siz değerli oyuncularımızla alakalı toplu bir hareket içinde yer almak durumunda değiliz. Hiçbirinize katılın ya da katılmayın demiyoruz, isteyen iştirak edebilir. Sadece bizim katılmayacak olduğumuzu size bildirmek istedik” açıklamasında bulundu.

Ancak Giray Altınok ve ekip arkadaşları “Biz diziyi beraber çektiğimiz tüm emekçi arkadaşlarımızı galada görmek isteriz” diyerek galaya katılmayacaklarını belirttiler.