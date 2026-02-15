Aynı Yağmur Altında 2. bölüm fragmanı yayınlandı! "Fragman heyecanlı"

Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan gibi ünlü isimlerin başrolde olduğu Aynı Yağmur Altında dizisi ekran yolculuğuna başladı. Pazartesi reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir'e rakip olan Aynı Yağmur Altında 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.

AYNI YAĞMUR ALTINDA ÖZETİ

Beliz’in nikah masasında patlayan silahı ve intihar girişimi, Ali’yi Rosa’nın gözleri önünde büyük bir yalana mecbur bırakır. Rosa, Ali tarafından ihanete uğradığını düşünürken, Koray ise Ali’yi ortadan kaldırmak için karanlık bir planı devreye sokar.

Rosa’nın öldüğünü sandığı babası Aytekin, aslında büyük bir intikam planı için saklanır. İki aile arasında verilen gerilimli akşam yemeği, inançların ve gururların çarpıştığı sert bir hesaplaşmaya dönüşür.

Ali, aşkı için her şeyi göze almışken Rosa, Ali’yi korumak için kalbini paramparça eden o son yalanı söyler. İkilinin imkansız aşkı ağır bir sınava girer.

İşte Aynı Yağmur Altında 2. bölüm fragmanı...