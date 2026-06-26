'Prens' davası gündem oldu! Giray Altınok hemen açıklama yaptı

Giray Altınok’un senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği Prens dizisine ait görselleri ve replikleri izinsiz olarak kupalara bastırarak satış yapan bir kişi hakkında 1 milyon liralık dava açıldığı iddia edildi.

Kupaları satan kadın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ben ne kadar senin üzerinden para kazanabilirim? Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendimi ağlamamak için zor tutuyorum” ifadelerini kullandı.

GİRAY ALTINOK'TAN DAVA AÇIKLAMASI

Söz konusu haberlerin ardından Giray Altınok, X hesabından açıklama yaparak iddialara yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, telif haklarıyla ilgili süreçleri doğrudan kendisinin takip etmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dostlar telif haklarıyla alakalı süreçleri biz kişisel olarak takip etmiyoruz. Bunu takip eden avukatlar var. Dolayısıyla da her süreçten anında birebir haberdar olmuyoruz. Ayrıca yapım şirketleri ve kanalların da bu içeriklerle alakalı korunması gereken ayrı hakları var. Söylediğine göre hanımefendi daha evvel de bu konuda sıkıntı yaşamış zaten. Şimdi aldığım bilgiye göre de benim tarafımdan o meblağda kendisine açılmış bir dava da yok. Ancak hanımefendi üzülmesin lütfen. Sürecin bu noktalara gelmeyeceğinden emin olabilir. Sevgiler" dedi.