Prens galasında kriz çıkmış geceye kimse katılmamıştı! Başrol Giray Altınok perde arkasını açıkladı

Son dönemin en çok konuşulan ve ilgiyle izlenen yapımlarından biri olan Prens'in yeni sezon öncesi düzenlenen galasında yaşanan kriz, uzun süre magazin manşetlerindeki yerini korudu.

Yeni sezonu 9 Mayıs'ta Max'te yayınlanan Prens'in galası İstanbul Modern'de gerçekleştirildi. Galaya katılım yok denecek kadar az oldu. Koltukların neredeyse tamamı boş kaldı.

GALA ÖNCESİ KRİZ ÇIKTI

Dizinin yapım şirketi MGX Yapım ve yayın platformu Max arasında anlaşmazlık çıktı. Max, galaya davet edilecek kişilerin kendi global standartları uyarınca belirli sayıda kalmasını istedi. MGX Yapım ise tüm oyuncu ve teknik ekibin katılması gerektiğini belirtti. Ancak anlaşma sağlanamadı.

Yaşanan bu anlaşmazlık sonrası ne oyuncular ne teknik ekip galaya katılmadı. Dizinin hem senaristi hem de başrolü Giray Altınok konuya dair MagazinBurada'ya açıklamalarda bulundu. Altınok şu ifadeleri kullandı;

AÇIKLAMA GELDİ

'Bazen iki tarafında haklı, iki tarafında haksız olduğu durumlar vardır ya, bu öyle bir şey. Bunların kendi gala sistemleri var ister istemez. Amerika'daki bütün işlerine de aşağı yukarı aynı şeyi yaptıklarını söylediler. Türkiye'de de bu devam ettirmek istediklerini söylediler.

Ama Prens'in galası çok geniş olmak zorunda, çünkü çok kalabalık bir ekip. Biz de geniş bir gala yapmak istedik, işin içinde çorbada tuzu olan herkes gelip birinci bölümü izlesin istedik. Bir türlü yolunu bulamadık ve zaman daraldı.

Hepimizin kalbini kıran bir gece oldu. Günün sonunda hem onları hem de bizi üzen, ağzımızın tadını kaçıran bir durum yaşadık.' ifadelerini kullandı.