MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Prens galasında kriz çıkmış geceye kimse katılmamıştı! Başrol Giray Altınok perde arkasını açıkladı

9 Mayıs'ta 3. sezonu yayına giren Prens'in galasında yaşanan kriz uzun süre gündemdeki yerini korumuştu. Yapım şirketi MGX ile Max platformu arasındaki anlaşmazlık nedeniyle dizinin hem oyuncuları hem de senaristleri arasında yer alan Giray Altınok ve Kerem Özdoğan galaya katılmamıştı. Giray Altınok yaşanan krize dair açıklamalarda bulundu.

Prens galasında kriz çıkmış geceye kimse katılmamıştı! Başrol Giray Altınok perde arkasını açıkladı
Öznur Yaslı İkier

Son dönemin en çok konuşulan ve ilgiyle izlenen yapımlarından biri olan Prens'in yeni sezon öncesi düzenlenen galasında yaşanan kriz, uzun süre magazin manşetlerindeki yerini korudu.

Yeni sezonu 9 Mayıs'ta Max'te yayınlanan Prens'in galası İstanbul Modern'de gerçekleştirildi. Galaya katılım yok denecek kadar az oldu. Koltukların neredeyse tamamı boş kaldı.

prens 1

GALA ÖNCESİ KRİZ ÇIKTI

Dizinin yapım şirketi MGX Yapım ve yayın platformu Max arasında anlaşmazlık çıktı. Max, galaya davet edilecek kişilerin kendi global standartları uyarınca belirli sayıda kalmasını istedi. MGX Yapım ise tüm oyuncu ve teknik ekibin katılması gerektiğini belirtti. Ancak anlaşma sağlanamadı.

PRENS 2

Yaşanan bu anlaşmazlık sonrası ne oyuncular ne teknik ekip galaya katılmadı. Dizinin hem senaristi hem de başrolü Giray Altınok konuya dair MagazinBurada'ya açıklamalarda bulundu. Altınok şu ifadeleri kullandı;

AÇIKLAMA GELDİ

'Bazen iki tarafında haklı, iki tarafında haksız olduğu durumlar vardır ya, bu öyle bir şey. Bunların kendi gala sistemleri var ister istemez. Amerika'daki bütün işlerine de aşağı yukarı aynı şeyi yaptıklarını söylediler. Türkiye'de de bu devam ettirmek istediklerini söylediler.

prensss

Ama Prens'in galası çok geniş olmak zorunda, çünkü çok kalabalık bir ekip. Biz de geniş bir gala yapmak istedik, işin içinde çorbada tuzu olan herkes gelip birinci bölümü izlesin istedik. Bir türlü yolunu bulamadık ve zaman daraldı.

Hepimizin kalbini kıran bir gece oldu. Günün sonunda hem onları hem de bizi üzen, ağzımızın tadını kaçıran bir durum yaşadık.' ifadelerini kullandı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Ölümüm duyulacak' Harika Avcı ateş püskürdü! Gerçek ortaya çıktı'Ölümüm duyulacak' Harika Avcı ateş püskürdü! Gerçek ortaya çıktı
Fenomen dizide tüm oyuncuları gönderdiler!Fenomen dizide tüm oyuncuları gönderdiler!

Anahtar Kelimeler:
Giray Altınok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özerklik mi istiyorlar? DEM Partili Bakırhan açıkladı

Özerklik mi istiyorlar? DEM Partili Bakırhan açıkladı

Eğitimde 4+4+4 yerine 2+2 ya da 3+1 geliyor!

Eğitimde 4+4+4 yerine 2+2 ya da 3+1 geliyor!

Dev şirket kullanıcılarına tazminat ödeyecek

Dev şirket kullanıcılarına tazminat ödeyecek

'Ölümüm duyulacak' Harika Avcı ateş püskürdü! Gerçek ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' Harika Avcı ateş püskürdü! Gerçek ortaya çıktı

Soruşturmada yeni gelişme! İş insanı tutuklandı: Yakın çevresinden saklamış

Soruşturmada yeni gelişme! İş insanı tutuklandı: Yakın çevresinden saklamış

CHP lideri Özel "Ben de sürdürürsem ne olayım" dedi ve ekledi: "Yarın karar çıkarırsam şaşırmasınlar"

CHP lideri Özel "Ben de sürdürürsem ne olayım" dedi ve ekledi: "Yarın karar çıkarırsam şaşırmasınlar"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.