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Prens'in yazarı Kerem Özdoğan baba oldu! Kızına bakın hangi ismi verdi

Yazarlığın yanı sıra aktörlük kimliğindeki başarısıyla da adından söz ettiren Kerem Özdoğan baba oldu. Kerem Özdoğan ve Cansu Özdoğan çifti bebeklerine Leyla adını verdi.

Prens'in yazarı Kerem Özdoğan baba oldu! Kızına bakın hangi ismi verdi
Öznur Yaslı İkier

2022 yılında evlenen Kerem Özdoğan ile Cansu Özdoğan'dan müjdeli haber geldi. Şu sıralar ilk çocuklarına kavuşmayı bekleyen çift bebeklerini kucaklarına aldılar.

Prens in yazarı Kerem Özdoğan baba oldu! Kızına bakın hangi ismi verdi 1

Kerem Özdoğan ile Cansu Özdoğan'ın çocukları dünyaya geldi. Çiftin kız bebekleri oldu. Kerem Özdoğan ve Cansu Özdoğan, bebeklerine Leyla adını verdi.

Prens in yazarı Kerem Özdoğan baba oldu! Kızına bakın hangi ismi verdi 2

Kerem Özdoğan daha önce verdiği bir röportajda; “Eşim Leyla ismini çok seviyor. Kız olursa Leyla olsun demişti. Daha hamile kalmadan önce isim zaten belliydi” açıklamasını yapmıştı.

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