Prens'in yazarı Kerem Özdoğan baba oldu! Kızına bakın hangi ismi verdi

2022 yılında evlenen Kerem Özdoğan ile Cansu Özdoğan'dan müjdeli haber geldi. Şu sıralar ilk çocuklarına kavuşmayı bekleyen çift bebeklerini kucaklarına aldılar.

Kerem Özdoğan ile Cansu Özdoğan'ın çocukları dünyaya geldi. Çiftin kız bebekleri oldu. Kerem Özdoğan ve Cansu Özdoğan, bebeklerine Leyla adını verdi.

Kerem Özdoğan daha önce verdiği bir röportajda; “Eşim Leyla ismini çok seviyor. Kız olursa Leyla olsun demişti. Daha hamile kalmadan önce isim zaten belliydi” açıklamasını yapmıştı.