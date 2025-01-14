Prof. Dr. Arif Verimli de patladı ekran arkasında yaşananları açık açık anlattı: "Seni de Müge Anlı'da yediler" sözünü duyunca dayanamadı

Menajer Ayşe Barım hakkındaki iddialar gündeme geldikten sonra ünlü isimler sektördeki tekelleşmeye dair ifşalarıyla dikkat çekti. Bazı ünlü oyuncular Barım'ın yanında yer alırken bazıları da ekrandan uzaklaştırıldığını söyledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 14 yıl boyunca danışmanlık yapan Prof. Dr. Arif Verimli de bu konuda sessiz kalmadı. Daha önce programdan ayrılmasıyla gündeme gelen Verimli sözünü sakınmadı.

"Ayşe Barım'ı tanımam, bilmem. Olay hukuksal boyut kazandığı için de yorum yapamam ama gencecik yetenekli insanların önünü kapatan, içlerindeki hevesi, hayali körelten ve psikiyatrik tedavi almalarına yol açan kim varsa versin hesabını" diyen Arif Verimli açık açık kamera arkasında neler yaşandığını da anlattı.

"BEN KENDİM BIRAKTIM"

Verimli "Buna benzer bir düzen televizyonda da var. Örneğin bir yapım şirketi var ismi lazım değil. Elinde bir listesi var. Bu kişi, şu kişi çıkarılmayacak programlarımıza demişler. Güzel yüzlü, iyi eğitimli sunucular televizyondan uzaklaştırıldı. İyi ki Youtube var daha da iyi oldu özgürlük bakımından. Benim de kişisel olarak şu kişi yüzünden o kanala asla çıkmam dediğim birkaç kişi var" dedi.

Arif Verimli'nin sözlerine bir takipçisinden "Hocam seni de Müge Anlı'da yediler be sabahın 7'sinde bu mu dert oldu be hocam" yazdı. Verimli ise bu sözlere "Dert tabii. Onca insan bu sebeple psikiyatrik tedavi alıyor. Ayrıca ben kendim bıraktım" dedi.