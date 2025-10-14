MAGAZİN

Prof. Dr. Mustafa Karataş'a "Soyunma odası" sorusu geldi! "Ya niye adam olmuyoruz?"

Muhabbet Kapısı programında Prof. Dr. Mustafa Karataş’a yöneltilen bir soru dikkat çekti. Ortak soyunma alanlarıyla ilgili mahremiyet sorusuna Karataş’ın verdiği “Soyunma kabinleri ayrı olmalı, aynı yerde soyunma haramdır” yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

Kanal 7'de kendisine gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Mustafa Karataş her soruya yanıt vermeye çalışıyor. Muhabbet Kapısı’nda ilginç sorular da dikkat çekiyor.

Yayında adını vermek istemeyen bir kişi Prof. Dr. Mustafa Karataş’a şu soruyu yöneltti:

"Ben fabrikada çalışıyorum. Fabrika giriş çıkışlarında, erkekler olarak tek bir soyunma odasına sahibiz. Geniş bir alan olduğu için herkes orada soyunuyor ve fabrika iş
kıyafetlerini giyiyor. Ancak bu durumda bir mahremiyet sorunu ortaya çıkıyor. Erkekler arasında da böyle bir sorun var mı? Böyle bir sınırı var mı mahremiyet açısından?"

"AVRET YERİNİ EŞİNE BİLE..."

Karataş ise bu soruyu duyunca "Çok önemli soru" diyerek şu yanıtı verdi:

"İnsanoğlu avret yerlerini örter. İnsan örter avret yerlerini. Ve insanoğlu avret yerlerini başkasına göstermez. Bu insanın fıtratı gereğidir. Adem Aleyhisselam'la Havva annenimiz cennette örtündüler. Yasak meyveden yediklerinde çıplak olduklarını fark eder etmez ağaç yapraklarıyla örtündüler. Avret yerini bir baba evladına göstermek istemez, eşine bile göstermek istemez. Avret yerleri açık evin içinde de gezmez. Herkes insansa örtünür. Avret yerini örter. Kaba avret dediğimiz ön ve arka uzuvlarını insan örter."

Mustafa Karataş devamında ise "Soyunma kabinleri herkesin ayrı olacak. Aynı yerde soyunma olmaz. Kaba avret yerleri görünüyorsa haramdır. Böyle yerlerden uzak duracaksın kardeşim! Ya niye adam olmuyoruz? Spor salonları, soyunma kabinleri, efendim aklınıza ne geliyorsa orada millet birbirini görüyorsa haram işliyor" dedi.

