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Rabia Soytürk 400 bin dolarlık reklam anlaşması yaptı! Amsterdam'a gidiyor

'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisiyle tanındıktan sonra pek çok yapımda yer alan Rabia Soytürk büyük bir reklam anlaşması yaptı. Öztürk anlaşmadan kazanacağı ücretle gündeme geldi.

Rabia Soytürk 400 bin dolarlık reklam anlaşması yaptı! Amsterdam'a gidiyor
Kubra Akalın

Oyuncu Rabia Soytürk, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attı. Ünlü oyuncu, Saint Tropez, Monaco, Marbella ve Santiago gibi dünyanın en lüks şehirlerinde popüler olan global bir lüks giyim markası ile milyonluk bir anlaşmaya imza attı.

Rabia Soytürk’ün yer aldığı bu özel iş birliği kapsamında marka, “Rabia” adını taşıyan sınırlı sayıda üretilecek özel bir koleksiyon da çıkaracak.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yaz aylarında Türkiye’nin gözde tatil destinasyonları Bodrum ve Çeşme'de iki yeni mağaza açmayı planlayan marka, Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

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Ünlü oyuncunun, markanın global yüzü olarak yer alacağı bu kampanya için Amsterdam’da marka yetkilileriyle bir araya geleceği ve bu dev iş birliği karşılığında yaklaşık 15 milyon TL (400 bin dolar) alacağı öğrenildi.

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rabia soytürk
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