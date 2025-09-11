Rabia Soytürk sevgilisinden ayrıldı! Evlilik hazırlığı yapıyordu

Oyuncu Rabia Soytürk, yeni projeleri ve özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Rabia Soytürk, özel hayatının yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettiriyordu. Özellikle küvette verdiği cesur pozlar takipçileri tarafından büyük ilgi görmüştü.

Bir süredir mimar Samet Vuruşan ile aşk yaşayan ve ilişkileriyle sık sık konuşulan güzel oyuncudan üzücü bir haber geldi. Evlilik hazırlığı yapan çiftin yollarını ayırdığı iddia edildi.

Ayrılık iddiaları sonrası çift, birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi de bıraktı.

EVLİLİK HAZIRLI YAPIYORDU

Ocak ayında 26 yaşına giren Rabia Soytürk, sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifi ile gündem olmuştu. Hatta çiftin yakın arkadaşı Sercan Yaşar, müjdeli haberi sosyal medya hesabından “O ‘Evet’ dedi” notuyla paylaşmıştı.

Magazincilerin “Bu yıl düğün olacak mı?” sorusuna ise ikili, “Kısmet” cevabını vermişti. Sosyal medyada birlikte paylaştıkları mutlu karelerle beğeni toplayan çift, evlilik için gün sayıyordu.