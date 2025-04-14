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Rabia Soytürk üzerine köpüklerle kapadığı küvet pozuyla çok konuşuldu! Sevgilisi pozları görünce...

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Kubra Akalın

Musiki Eğitim Vakfı’nın düzenlediği Zekai Dede anma konserine katılan Rabia Soytürk, çok konuşulan küvet fotoğraflarıyla ilgili “Fotoğrafları annem çekti!” açıklamasını yaptı.

26 yaşındaki güzel oyuncu Rabia Soytürk son Instagram paylaşımıyla yeniden gündemde. Ocak ayında 26 yaşına giren ve sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi alan Rabia Soytürk özel hayatı kadar pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Oyuncu Rabia Soytürk, bu kez küvette poz verdi. Sosyal medyayı sallayan pozlar binlerce beğeni aldı.

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Musiki Eğitim Vakfı’nın düzenlediği Zekai Dede anma konserine katılan Rabia Soytürk, küvet pozlarıyla ilgili açıklama yaptı. Fotoğraflarını annesinin çektiğini söyleyen Rabia Soytürk, sevgilisi Samet Vuruşan'ın tepkisini de açıkladı.

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Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, "Annem çekti, annem ile tatilimdi o benim. Sevgilim kıskanmadı, normal bence. Sadece aradı 'O ne?' dedi. Üzerim zaten köpükle kapalı açık da bir şey yoktu" dedi.

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rabia soytürk
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