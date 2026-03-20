Rafet El Roman Azerbaycanlı sevgilisiyle evleniyor! Yüzükler takıldı

Daha önce iki kez evlenip ayrılan Rafet El Roman üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Ünlü isim evlilik yolunda ilk adımı attığını duyurdu.

Nişantaşı'nda görüntülenen Rafet El Roman özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Üç ay önce nişanlandığını söyleyen El Roman, "Siz tanımazsınız. Kendisi yabancı. Aslında yabancı da değil; kardeş ülkemiz Azerbaycanlı" ifadelerini kullandı.

DÜĞÜN TARİHİ NETLEŞMEDİ

Resmi nikâhın henüz kıyılmadığını dile getiren Rafet El Roman, "Yakında duyarsınız. Evlilik bence insanların kendi aralarında kurduğu en güzel müessese, birlikteliğin en saygın kanıtıdır. Evliliğe hiç karşı olmadım, evlenenleri de kınamadım. Bu, insanın kendi tercihidir. Evlenmek için illa imza gerekli mi? O düşünülebilir. Benim için en güzeli evlilik, en güzel imza gönülden gönülle olandır. Onun haricinde herkes de evlenmek zorunda değil" diye konuştu. Şarkıcı, düğün tarihinin henüz netleşmediğini de sözlerine ekledi.

Rafet El Roman, ilk evliliğini 1996-2003 yılları arasında Tuğba Altıntop, ikinci evliliğini ise 2014-2016 yılları arasında Ceren Kaplakarslan ile gerçekleştirmişti.

Üç çocuk babası olan El Roman'ın, Tuğba Altıntop ile olan evliliğinden 1998'de kızı Su ve 2000'de kızı Şevval dünyaya gelirken, 2010 yılında Yeşim Eryıldırım'dan oğlu Edvan doğmuştu.