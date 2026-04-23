Rahmi Koç Müjdat Gezen’e desteğe koştu! Gırgıriye'yi izlemeye gelenler arasındaydı...

İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenen Gırgıriye Müzikali'nin 21 Nisan tarihli gösterisinde bir seyirci, VIP bilet almış olmasına rağmen sahneyi göremediğini belirterek Müjdat Gezen ile tartışmaya başladı.

Salonda artan tepkilerin ardından Müjdat Gezen, organizasyon firmasının hatalı olduğunu belirterek mağduriyet yaşadığını söyleyen seyircilere hak verdi ve oyuna devam edemeyeceklerini açıkladı. Gösterinin iptal edilmesiyle birlikte sağlık sorunları yaşayan Gezen apar topar hastaneye kaldırıldı.

DESTEK İÇİN ORADAYDI

Hastaneden taburcu olmasına rağmen sağlık sorunlarını tamamen atlatamayan Gezen dün akşam yine sahnedeki yerini aldı. Gezen'e en büyük destek, yakın arkadaşı Mustafa Rahmi Koç'tan geldi.

Koç, tartışmaların ardından dün akşam sahne alan Gırgıriye Müzikali'ne giderek Müjdat Gezen'e ve sanatçılara destek verdi.