Rahmi Özkan Müge Anlı'ya döndü! Rahmi Özkan'ın eşi ölümden döndü

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının duayen ismi Rahmi Özkan, geçtiğimiz haftalarda eşinin ağır bir ameliyat geçirmesi nedeniyle yayına ara vermişti. İzleyiciler Rahmi Özkan'ın neden programda olmadığını merak ederken, Müge Anlı'dan konuyla ilgili açıklamalar gelmişti. Bugün ise Rahmi Özkan, eşinin yoğun bakımdan çıktığı müjdesiyle programa geri döndü.

Rahmi Özkan Müge Anlı'ya döndü! Rahmi Özkan'ın eşi ölümden döndü

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının vazgeçilmez isimlerinden olan hukukçu Rahmi Özkan, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Özkan'ın yokluğu, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırmış ve 'Rahmi Özkan programdan ayrıldı mı?' soruları sıkça sorulmaya başlanmıştı.

Bu merakın nedeni, geçtiğimiz haftalarda Müge Anlı ile Rahmi Özkan arasında yaşanan kısa bir tartışma olmuştu. Ancak asıl neden, Rahmi Özkan'ın eşi Güzide Özkan'ın hayati bir ameliyat geçirmesiydi.

Rahmi Özkan Müge Anlı ya döndü! Rahmi Özkan ın eşi ölümden döndü 1

Rahmi Özkan, bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programına döndü. Anlı bu durumu sevinçle karşıladı.

Rahmi Özkan Müge Anlı ya döndü! Rahmi Özkan ın eşi ölümden döndü 2

Müge Anlı "Sonunda Rahmi Bey de aramızda. Rahmi Özkan'ın eşi Güzide abla cuma günü yoğun bakımdan çıktı" dedi.

Özkan, eşi Güzide Özkan'ın %10 yaşama şansı verilerek girdiği zorlu ameliyatın ardından yoğun bakımdan çıktığını ve normal odaya alındığını açıkladı.

Rahmi Özkan "Yüzde 10 ümit vardı. Henüz iyileşme bitmedi ama yoğun bakımdan çıkması bize moral oldu" dedi.

Nebahat Çehre'den 'ölüm' itirafı! "Vasiyetimi hazırladım"
Rahmi Özkan
