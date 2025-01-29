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  4. Rahmi Özkan programda neden yok? Günlerdir yayına çıkmıyordu Müge Anlı nedenini açıkladı!

Rahmi Özkan programda neden yok? Günlerdir yayına çıkmıyordu Müge Anlı nedenini açıkladı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
29.01.2025 20:27
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Yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaptığı yorumlarla seyircilerin gönlünü kazanan Avukat Rahmi Özkan günlerdir yayına çıkmıyordu. Müge Anlı canlı yayında nedenini açıkladı.

Rahmi Özkan programda neden yok? Günlerdir yayına çıkmıyordu Müge Anlı nedenini açıkladı!

Hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllarca yer alan Avukat Rahmi Özkan, bir süredir canlı yayına katılmıyordu. Rahmi Özkan’ı göremeyen seyirci neden yayına çıkmadığını merak etti.

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Müge Anlı ise meraklanan seyirciye konuyla ilgili açıklama yaptı. Canlı yayında konuşan Anlı, Rahmi Özkan’ın sağlık sorunları nedeniyle programa katılamadığını belirtti.

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HASTANEYE KALDIRILDI!

Ünlü avukatın tansiyon problemi yaşadığını ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Ancak, Özkan’ın hastane odasından dahi programı takip ettiğini de sözlerine ekledi. Özkan, daha önce de bir operasyon geçirmiş, günlerce programda yer almamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
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