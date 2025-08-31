MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Rap sanatçısı Sansar Salvo mahlaslı Ekincan Arslan intihar girişiminde bulundu!

Zor dönemler yaşayan ve önceki aylarda babasına uyguladığı şiddet görüntüleriyle gündeme gelen Sansar Salvo mahlaslı rap sanatçısı Ekincan Arslan'ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Mustafa Fidan

Sansar Salvo mahlasıyla bilinen rapçi Ekincan Aslan’ın çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Rap sanatçısı Sansar Salvo mahlaslı Ekincan Arslan intihar girişiminde bulundu! 1

SANSAR SALVO İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU! HASTANEYE KALDIRILDI

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolar ve babasına uyguladığı şiddetin görüntüleriyle gündeme gelen Sansar Salvo, çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Genç rapçinin hastaneye kaldırıldığı ve müşahade altına alındığı duyuruldu.

Rap sanatçısı Sansar Salvo mahlaslı Ekincan Arslan intihar girişiminde bulundu! 2

ÇOK SAYIDA İLAÇ İÇMİŞ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci İbrahim Haskaloğlu, Sansar Salvo lakabıyla bilinen Ekincan Arslan'ın çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu bildirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk sinemasının acı kaybı! Usta oyuncu Anta Toros 77 yaşında hayatını kaybettiTürk sinemasının acı kaybı! Usta oyuncu Anta Toros 77 yaşında hayatını kaybetti
Anıtkabir'i ziyaret ettiler! Sosyal medya onları konuştuAnıtkabir'i ziyaret ettiler! Sosyal medya onları konuştu

Anahtar Kelimeler:
sansar intihar girişimi Sansar Salvo intihar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp, intihar etti

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sokak ortasında kanlı pusu! Ailesiyle alışverişinden dönerken öldürüldü

Sokak ortasında kanlı pusu! Ailesiyle alışverişinden dönerken öldürüldü

Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı

Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı

Türk sinemasının acı kaybı! Usta oyuncu Anta Toros 77 yaşında hayatını kaybetti

Türk sinemasının acı kaybı! Usta oyuncu Anta Toros 77 yaşında hayatını kaybetti

Sergen Yalçın gelir gelmez iki oyuncunun biletini kesti! Apar topar yollanacaklar...

Sergen Yalçın gelir gelmez iki oyuncunun biletini kesti! Apar topar yollanacaklar...

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.