Rap sanatçısı Sansar Salvo mahlaslı Ekincan Arslan intihar girişiminde bulundu!

Sansar Salvo mahlasıyla bilinen rapçi Ekincan Aslan’ın çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.
Sosyal medya hesabından paylaştığı videolar ve babasına uyguladığı şiddetin görüntüleriyle gündeme gelen Sansar Salvo, çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Genç rapçinin hastaneye kaldırıldığı ve müşahade altına alındığı duyuruldu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci İbrahim Haskaloğlu, Sansar Salvo lakabıyla bilinen Ekincan Arslan'ın çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu bildirdi.
‘Sansar Salvo’ lakaplı rapci Ekincan Aslan’ın, çok sayıda ilaç içerek intihar ettiği haberi doğru.— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) August 30, 2025
Ekincan Aslan'ın acilde tedavisi yapılıyor.
