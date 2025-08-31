Rap sanatçısı Sansar Salvo mahlaslı Ekincan Arslan intihar girişiminde bulundu!

Sansar Salvo mahlasıyla bilinen rapçi Ekincan Aslan’ın çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

SANSAR SALVO İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU! HASTANEYE KALDIRILDI

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolar ve babasına uyguladığı şiddetin görüntüleriyle gündeme gelen Sansar Salvo, çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Genç rapçinin hastaneye kaldırıldığı ve müşahade altına alındığı duyuruldu.

ÇOK SAYIDA İLAÇ İÇMİŞ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci İbrahim Haskaloğlu, Sansar Salvo lakabıyla bilinen Ekincan Arslan'ın çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu bildirdi.