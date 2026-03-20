MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Rapçi Canbay ilk kez konuştu! Kubilay Kaan Kundakçı öldürülürken o da araçtaydı

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü silahlı saldırıda Kundakçı ile aynı araçta bulunan rapçi Canbay ilk kez konuştu. Araçlarına saldırı gerçekleştirildiğini belirten Canbay "Biz acımızı yaşıyoruz, kardeşimizi kaybettik" dedi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Kars 36 Spor takımında forma giyen genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümü Türkiye'nin gündemine damga vurdu. Olaya rapçi Canbay ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun da karışması akıllardaki soru işaretlerini artırdı.

CANBAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Kundakçı'nın vurulduğu sırada kendisiyle aynı araçta bulunan rapçi Canbay olayla ilgili ilk kez konuştu. Gece Muhabiri'nin mikrofonuna açıklamalarda bulunan Canbay "Biz dün 22.00 sularında Ümraniye’de bir sokaktaydık. Aracımıza saldırı gerçekleştirildi" diyerek olay anından söz etti.

"BİZİM ACIMIZ VAR"

Emniyet güçlerinin olayı takip ettiğini ve gerekli açıklamaların Emniyet ile başsavcılık tarafından yapılacağını belirten Canbay, "Bizim acımız var, kardeşimizi kaybettik. Biz acımızı yaşıyoruz. Gerekli açıklamaları Emniyet, Başsavcılık yapacaktır" dedi.

Aleyna Kalaycıoğlu ve Kubilay Kaan Kundakçı

NE OLMUŞTU?

Ümraniye’de arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu araçta silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre olay, rapçi Canbay ile eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki barışma girişimi sırasında yaşanan husumetten kaynaklandı. Arabuluculuk yapmak için olay yerinde bulunan Kundakçı, saldırganların açtığı ateş sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırganın yakalanması için çalışma başlatılırken, soruşturma kapsamında Kalaycıoğlu da gözaltına alındı.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.