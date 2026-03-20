Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi konuştu! Olaylı geceyi anlattı! 'Kızıma kafa attı'

İstanbul Ümraniye'deki Sıddık Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, içerisinde Rapçi Canbay’ın da bulunduğu araca yönelik yapılan silahlı saldırıda Kars 36 Spor Kulübü futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada Rapçi Canbay’ın ifadesine başvuruldu. Yapılan çalışmalarda cinayeti Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisinin gerçekleştirdiği belirlendi.

İddialara göre; Kalaycıoğlu'nun yeni sevgili olaydan sonra kaçtı. Derinleşen soruşturmada Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kalaycıoğlu'nun iki hafta önce Canbay'dan ayrıldığını basına yansımıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu olaya dair ilk kez konuştu. Zuhal Kalaycıoğlu şu açıklamaları yaptı;

''Kızım Canbay’dan üç kere ayrıldı, hatta bir keresinde çocuğuma kafa attı. Kızımı hep tehdit etti. Evde sürekli psikolojik baskı uyguladı.

O olayın yaşandığı gün kızım Dudulu’da stüdyodaydı. Canbay’ın arkadaşı Yalçın, kızımı arayıp “Canbay çok kötü, kendini öld*recek” demiş.

Daha sonra Canbay yanında Kubilay ve Yalçın ile beyaz bir arabayla stüdyonun önünde kızımı bekliyor. Aleyna ve arkadaşı stüdyonun arka kapısından çıkıp yanıma geldi.

İlerleyen saatlerde kızım stüdyoda bıraktığı köpeğini almak için oraya geri döndü. O sırada çatışma çıkmış. Kubilay’a çok çok üzüldüm. Bir can gitti.Detayları açıklamayı kızım dışarıda kendi anlatacak.''