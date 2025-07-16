Rapçi Uzi sarışın sevgilisini paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

Bir süre Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen rapçi Uzi sevgilisiyle adından söz ettirdi.

Aleyna Tilki o dönem "Doğum gününü kutladım, çok gerçek ve iyi bir insan. Belki bir gün iş yaparız, geçmişte aşk yaşamadık. Öyle bir şey olmadı arkadaşlar" demişti.

Geçtiğimiz günlerde Uzi sevgilisiyle çektiği bir videoyu sosyal medyadan paylaşınca gündem oldu.

Sarışın sevgilisine aşk dolu bakışlar atıp öpen Uzi'ye anında yorum yağdı. Kimi çifti çok beğenirken kimi ise "En uyumsuz çift", "Ya bu ne alaka", "Güzeller güzeli bacım ve erkek seçimleri", "Yenge çok güzel" yorumlarında bulundu.

UZİ KİMDİR?

Uzi lakaplı Utku Cihan Yalçınkaya 30 Ağustos 1998 doğumlu. Türk rapçi ve söz yazarı Uzi, şarkılarında sokak kültürünü yansıtıyor. Çoğu şarkısında doğduğu ve büyüdüğü semt olan Güngören’den bahsediyor.2021 yılında Kan isimli albümünü yayınladı. Ünlü ismin sevilen şarkıları arasında Krvn, Umrumda Değil, Cindy ve Paparazzi de bulunuyor.