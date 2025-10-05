MAGAZİN

Reha Muhtar Boğaz manzaralı yalısını satıyor! 2000’de 4.5 milyon dolara aldığı yalı için istediği fiyat...

Bir döneme damga vuran Reha Muhtar 25 yıldır oturduğu Boğaz'a nazır yalısını satışa çıkardı. 2000 yılında 4.5 milyon dolara satın aldığı yalıyı Reha Muhtar bakın kaç paraya satıyor.

Reha Muhtar Boğaz manzaralı yalısını satıyor! 2000’de 4.5 milyon dolara aldığı yalı için istediği fiyat...
Kubra Akalın

Bir dönem ana haber bültenlerinin en ünlü ‘Anchorman'i olarak anılan Reha Muhtar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl yalısında düşerek ölümden dönen Reha Muhtar, İstanbul Boğazı manzaralı yalısını satışa çıkardı.

Muhtar'ın yalısını satışa çıkarma nedeni merak uyandırdı. Ünlü spiker, 2010’da boşandığı çocuklarının annesi Deniz Uğur’la yalı nedeniyle anlaşmazlık yaşamış, Uğur’un hem yalı hem çocuklar üzerinde hak talebinde bulunduğunu belirtip dava açmıştı.

Reha Muhtar Boğaz manzaralı yalısını satıyor! 2000’de 4.5 milyon dolara aldığı yalı için istediği fiyat... 1

2024 yılında evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, taburcu olduktan sonra iyileşme süreci için “Her şeye geri döneceğim. Bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor; çevremdekiler elimdekileri alıyor, çocuklarım dahil” demişti.

Reha Muhtar Boğaz manzaralı yalısını satıyor! 2000’de 4.5 milyon dolara aldığı yalı için istediği fiyat... 2

Muhtar, 2000 yılında 4.5 milyon dolara satın aldığı Baltalimanı’ndaki yalı için tam 20 milyon dolar istedi.

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Reha Muhtar, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşananlardan sonra vasiyetini açıklamıştı. Reha Muhtar "Sevenlerime vasiyetimdir; Deniz Uğur cenazeme gelmesin. Ferdi Tayfur'un başına gelenler, benim cenazemde yaşanmasın." demişti.

