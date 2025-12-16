MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uzak Şehir'de beklenen oldu: Alya ve Cihan'ın duşta ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde sonunda beklenen oldu. Dizinin ilk gününden beri fanların beklediği ateşli sahneler sonunda yaşandı. Cihan ve Alya'nın duş sahnesi sosyal medyayı salladı.

Uzak Şehir'de beklenen oldu: Alya ve Cihan'ın duşta ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolde yer aldığı Uzak Şehir ekrana geldiği ilk günden beri reyting rekorları kırıyor. Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’de fanların heyecanla beklediği ateşli sahneler son bölümde geldi.

Alya’nın, Cihan’ın kucağında bir otel odasına girmesi ve Alya’nın “Biz neden ayrı yataklarda yatıyoruz?” çıkışıyla Cihan’ı şaşırttığı anlar seyirciyi de heyecanlandırdı.

Uzak Şehir de beklenen oldu: Alya ve Cihan ın duşta ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı 1

CihAl fanları ardından gelen ateşli duş sahneleri ile mest oldu.

Uzak Şehir de beklenen oldu: Alya ve Cihan ın duşta ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı 2

Cihan ve Alya'nın duşta öpüştükleri sahnelerine "Gelmiş geçmiş en güzel, en tutkulu, en alevli CihAl sahnesiydi", "Hepimiz rahatladık", "Kıyafetle seviştirmişler", "RTÜK müdahale etmesin diye kıyafet mi?" yorumları yağdı.

Uzak Şehir de beklenen oldu: Alya ve Cihan ın duşta ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı 3

Cihan ve Alya'nın ateşli duş sahnesini beğenen fanlar olduğu kadar sahnenin abartıldığını söyleyenler de vardı. Özellikle duş sahnesinin kıyafetli olması eleştiri aldı. Ancak fanlar için sorun yoktu. Ağırlıklı olarak bu romantik ve ateşli sahne çok kez paylaşıldı.

Uzak Şehir de beklenen oldu: Alya ve Cihan ın duşta ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı 4

Mynet Anket Uzak Şehir Dizisinde Ateşli Duş Sahnesi Hakkındaki Düşünceleriniz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Harika bir sahneydi, çok beğendim!
Bence abartılmış, sosyal medyada gereğinden fazla konuşuldu.
Beğenmedim
Bu anket 10 saat 58 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O Ses Türkiye Yılbaşı'nda bomba isimler! İşte o liste...O Ses Türkiye Yılbaşı'nda bomba isimler! İşte o liste...
Hande Sarıoğlu uyuşturucu testini paylaşıp ateş püskürdüHande Sarıoğlu uyuşturucu testini paylaşıp ateş püskürdü
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Ozan Akbaba Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.