Uzak Şehir'de beklenen oldu: Alya ve Cihan'ın duşta ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolde yer aldığı Uzak Şehir ekrana geldiği ilk günden beri reyting rekorları kırıyor. Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’de fanların heyecanla beklediği ateşli sahneler son bölümde geldi.

Alya’nın, Cihan’ın kucağında bir otel odasına girmesi ve Alya’nın “Biz neden ayrı yataklarda yatıyoruz?” çıkışıyla Cihan’ı şaşırttığı anlar seyirciyi de heyecanlandırdı.

CihAl fanları ardından gelen ateşli duş sahneleri ile mest oldu.

Cihan ve Alya'nın duşta öpüştükleri sahnelerine "Gelmiş geçmiş en güzel, en tutkulu, en alevli CihAl sahnesiydi", "Hepimiz rahatladık", "Kıyafetle seviştirmişler", "RTÜK müdahale etmesin diye kıyafet mi?" yorumları yağdı.

Cihan ve Alya'nın ateşli duş sahnesini beğenen fanlar olduğu kadar sahnenin abartıldığını söyleyenler de vardı. Özellikle duş sahnesinin kıyafetli olması eleştiri aldı. Ancak fanlar için sorun yoktu. Ağırlıklı olarak bu romantik ve ateşli sahne çok kez paylaşıldı.