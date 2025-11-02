Reha Muhtar havaalanını birbirine kattı! Kara listeye alındı, uçuşlardan men edildi

Oyuncu Deniz Uğur Gülener ile yaşadıklarıyla sık sık gündeme gelen Reha Muhtar bu sefer de havaalanında olay çıkardı.

Reha Muhtar’ın, uçağını kaçırdığı için havaalanında tartışma çıkardığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Reha Muhtar’ın havaalanında telefonla konuşurken X-Ray cihazından geçmeye çalıştığı görüldü. Güvenlik görevlilerinin uyarısı üzerine Muhtar, “Telefonla konuşuyorum, gelmiyorum” şeklinde karşılık verdi.

ÇALIŞANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Muhtar, yönlendirme personelinin doğru çıkışa yönlendirmesi üzerine “Bu nasıl bir zulüm? Siz hayatta zulmetmeyi nereden öğrendiniz?” diyerek tepki gösterdi. Eski Show TV Ana Haber sunucusu Muhtar’ın sözlerine “Annenizden mi öğrendiniz, babanızdan mı öğrendiniz, Show Haber’den mi öğrendiniz?” ifadeleriyle devam etmesi dikkat çekti.

KARA LİSTEYE ALINDI

Gündem olan görüntülerden sonra Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz. Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir.

Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir."