Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı! “Zulmetmeyi nerede öğrendiniz?"

Gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar'ın havalimanında ortalığı birbirine kattığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde Muhtar’ın, havalimanında güvenlik kontrolü sırasında görevlilerle tartıştığı ve uçağını kaçırdığı iddia edildi. Muhtar, görevlilere yönelik “Zulmetmeyi annenizden mi, babanızdan mı öğrendiniz?” ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

Eski haber sunucusu Reha Muhtar, bu kez havalimanındaki görüntüleriyle gündeme geldi. Havalimanında güvenlik görevlileri ile elindeki telefonla X-ray cihazından geçmek isteyince tartışmaya giren Reha Muhtar'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

ELİNDE TELEFONLA X-RAY CİHAZINDAN GEÇMEK İSTEDİ, TARTIŞMA ÇIKTI

Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan videolarda, Reha Muhtar’ın elinde telefonu varken X-ray cihazından geçmek istediği, görevlilerin uyarısı üzerine kısa süreli bir tartışma yaşandığı öne sürüldü.

"ZULMETMEYİ ANNENİZDEN Mİ ÖĞRENDİNİZ?"

Görüntülerde Muhtar’ın, “Zulmetmeyi annenizden mi, babanızdan mı öğrendiniz?” ifadelerini kullandığı da duyuluyor.

Olayın hangi havalimanında gerçekleştiği ve tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, videolar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

