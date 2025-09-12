MAGAZİN

Reji çalışanına hakaret etmiş konserindeki görüntüler tepki çekmişti! Mustafa Sandal günler sonra sessizliğini bozdu

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, İzmir'de verdiği konserde rejide görevli Batuhan isimli görevliye hakaret etmişti. Konserindeki görüntülerin ardından tepki çeken Sandal günler sonra sessizliğini bozdu.

Öznur Yaslı İkier

Mustafa Sandal 5 Eylül'de 94'üncü İzmir Enternasyonel Fuarı'nda sahne aldı. Konser sırasında Sandal, sahnedeki ekranda sürekli kendisini gösteren reji görevlisine; "Oğlum, biraz takip. Geri zekalı mısın? Sürekli bendesin" diyerek tepki göstermişti.

Bu görüntüler sosyal medya tepki çekmiş ve Mustafa Sandal eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği (TETSED) açıklama yapmış ve "Bir sanatçının, kendisini görünür kılan emeğin sahibi bir sahne görevline hakaret etmesi asla kabul edilemez. Bu yaklaşım, sadece ilgili kişiye değil, tüm sahne emekçilerine yapılmış büyük bir saygısızlıktır." demişti.

Mustafa Sandal günler sonra Bursa konserinde görüntülere ilişkin sessizliğini bozdu ve reji çalışanından özür diledi.

'ÖZÜR DİLİYORUM'

Ünlü şarkıcı; "İzmir'de bir olay yaşandı, ona değinmek istiyorum. Yaklaşık üç binden fazla konser oldu, benim orkestrama, ekibime, teknik ekibe olan ağabeyliğimi herkes çok iyi bilir. Biz de insanız... Bazen bir şeye canımız sıkılabiliyor, tadımız kaçabiliyor. İlk defa İzmir'de genç teknik ekipten arkadaşım Batuhan'a denk geldi. Ben yakışmayacak bir şey söyledim ve onun gönlünü, kalbini kırdım. O bizim ışığımızı yüceltmek için orada, motivasyonu kırılmıştır diye üzüldüm. Ben hepinizin huzurunda Batuhan kardeşimden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

