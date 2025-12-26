MAGAZİN

Rektum kanseriyle savaşıyor! Ece Vahapoğlu'nun ameliyatı son anda iptal edildi

Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu aylardır rektum kanseriyle mücadele ediyor. Vahapoğlu dört gün önce ameliyat olacağını duyurmuştu. Bugün ameliyat olması gereken Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun ertelendiğini açıkladı.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir süredir rektum kanseri ile mücadele ettiğini açıklamıştı.

Dört gün önce yaptığı paylaşımda son sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ece Vahapoğlu cuma günü ameliyat olacağını açıklamıştı.

Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ameliyatının son dakika iptal olduğunu duyurarak, "Cuma günü robotik cerrahi operasyonla tümör alınacaktı. Fakat üşütmüşüm; boğaz enfeksiyonu var. KBB ve anestezi ekibi ile görüştük, kan tahlili yapıldı. Antibiyotiğe başladım. Bu nedenle ameliyat risk taşımaması için bir hafta ertelendi." dedi.

Ece Vahapoğlu'na sosyal medyada; 'Geçmiş olsun', 'Gelmiş ama geçecek inşallah', 'Dualarımız seninle', 'En iyi zamanda', 'En güzel zamanda en güzel sonuçlarla inşallah' gibi destek mesajları yağdı.

