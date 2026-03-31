Rektum kanseriyle savaştı! Ece Vahapoğlu sonunda müjdeyi duyurdu

Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, yaklaşık 7 aydır sürdürdüğü rektum kanseri tedavisinde son aşamaya geldiğini açıkladı. Sağlıklı yaşam tarzıyla tanınan Vahapoğlu, 'Yılın Güç ve İlham Veren Kadını' ödülünün sahibi oldu.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, 7 ay önce rektum kanserine yakalandı. Bu süreçte hem ameliyat olan hem de kemoterapi tedavisi gören Vahapoğlu, sağlık durumu hakkında güzel haberi verdi.

'Yılın Güç ve İlham Veren Kadını' ödülünü alan Ece Vahapoğlu ödül töreninde yaptığı açıklamayla kısa sürede gündem oldu.

"SON KEMOTERAPİMİ ALDIM"

Son bir kemoterapisi kaldığını açıklayan Vahapoğlu, "4 gün önce sadece kemoterapi almış biri olarak karşınızdayım. 7 aydır süren rektum kanseri tedavim tamamlanmak üzere son bir kemoterapi kaldı. Sayılı gün çabuk geçiyor. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir hastalıkla anılacağım ama hayat gerçekten bir anda sürprizlerle dolu olabiliyor. Ama çok şükür ki geçti." ifadeleriyle hastalığında sona yaklaştığını duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
Ece Vahapoğlu
