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Reynmen'in sahnesine para saçtılar! Çok sinirlendi: Çıkınca seninle görüşelim...

Son dönemde annesi ve eşinin arasında yaşanan gerilimle gündeme gelen Reynmen sahne aldığı mekanda şarkı söylerken üzerine para saçıldı. Fenomen isim bu duruma çok sinirlendi.

Reynmen'in sahnesine para saçtılar! Çok sinirlendi: Çıkınca seninle görüşelim...
Kubra Akalın

Gündeme dair sözünü sakınmadan yaptığı yorumlarla ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren fenomen Reynmen son dönemde ise annesi ve eşinin arasındaki gerilimle gündeme geliyor.

“Anne de olsa bazen bazı şeyleri görmek istemeyebiliyorsun. Ama sonuçta o benim annemdir" diyen Reynmen "Öyle bir kin durumu yok. Annem kök ailem bir de öz ailem var onu da korumam gerek. İnsan istemediği yerlerden sınanıyor" demişti.

Reynmen in sahnesine para saçtılar! Çok sinirlendi: Çıkınca seninle görüşelim... 1

Öte yandan konserlerine de devam eden Reynmen ilginç bir durum yaşadı.

Bir mekanda izleyici karşısına çıkan Reynmen'e sahnede para saçılınca ünlü isim sinirlendi.

Reynmen in sahnesine para saçtılar! Çok sinirlendi: Çıkınca seninle görüşelim... 2

Milliyet'te yer alan habere göre; Reymen duruma şöyle tepki gösterdi:

“Para atma olayı nerden çıktı? Çıkınca seninle görüşelim. Benim arkadaşımın arkadaşıymışsın! Böyle bir şey yapmaz ve yaptırmaz benim arkadaşım. Seninle ayrıca konuşacağız. Zaten buraya paramı alıp geliyorum. Gerek yoktu dostum, gereksizdi bu yaptığın."

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Anahtar Kelimeler:
Reynmen
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