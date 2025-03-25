Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisi yayınlanmayacak! Yeni bölüm ne zaman?

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle televizyon kanallarında da bazı diziler her sene olduğu gibi bu sene de yayınlanmıyor. Birsen Altuntaş, Ramazan Bayramı nedeniyle TRT dizisi olan Bir Zamanlar İstanbul'un 28 Mart Cuma günü yayınlanmayacağını açıklamıştı.

Yine aynı güne yani Cuma akşamına denk gelen Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını'nın yayınlanacağı öğrenilmişti. Şimdi de bir iptal haberi Kanal D'den geldi.

UZAK ŞEHİR'İN BU HAFTA YENİ BÖLÜMÜ YOK!

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan Uzak Şehir, yeni bölümü bayramın 2. günü olan Pazartesi akşamına denk geldiği için yayınlanmayacak. Uzak Şehir'in yeni bölümü ise 7 Nisan Pazartesi günü seyirciyle buluşacak.