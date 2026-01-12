Reyting sonuçları: Dün en çok ne izlendi? Teşkilat mı Sahtekarlar mı?

Dün gece televizyon yayınlarında ilginç bir rekabet oldu. Reyting listesi, izleyicilerin tercihleri doğrultusunda şekillendi. İşte o gecenin en çok izlenen yapımları.

Listenin zirvesinde "Teşkilat" ve TRT 1 yer aldı. Dizi, duygusal anları ve aksiyon sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Uzun süredir devam eden yapımlar arasında güçlü bir konumda. Güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

İkinci sırada "SAHTEKARLAR" programı bulunuyor. NOW kanalında yayınlanan bu yapım, sürükleyici öyküleriyle izleyicilerin ilgisini çekti. Reytinglerdeki başarısını sağladı. Taze içerik sunmaya devam ediyor.

Üçüncü sırada NOW kanalının "OZAN GÜNDOĞDU İLE NOW ANA HABER" programı yer alıyor. Ana haber bülteni, güncel olayları aktarma başarısını gösterdi. Seyircilerin güvenini kazandı ve izlenmeye devam ediyor.

Dördüncü sırada "Teşkilat (ÖZET)" bulunuyor. Dizi özeti, izleyicilere en önemli anları hatırlatıyor. Bu durum büyük ilgi görüyor.

"KANAL D ANA HABER" beşinci sırayı aldı. Haber alanında önemli bir yere sahip olduğunu kanıtladı. Kapsamlı haber sunumuyla izleyicilere güncel olayları aktardı.

Altıncı sırada "SHOW ANA HABER" yer alıyor. Ekranlarda en çok izlenen haber programlarından biri. Zamanında aktardığı bilgilerle seyircilerin takdirini kazandı.

" GELİN" programı yedinci sırada yer aldı. Reality şov dünyasında oldukça beğeniliyor. İzleyicilerin merakla takip ettiği ilginç hikayeler sunuyor.

"KİM MİLYONER OLMAK İSTER" sekizinci sırada ATV ekranlarında bulunuyor. Yarışmanın heyecan dolu anları izleyiciler tarafından ilgiyle izleniyor.

Dokuzuncu sırada "SAHTEKARLAR (ÖZET)" yer alıyor. Bu özet, programın etkileyici anlarını sunmaya devam ediyor. İzleyicilerin beğenisini kazanıyor.

Son olarak, "MASTERCHEF TURKIYE" TV8 kanalında onuncu sırada yer aldı. Yemek yarışmalarının coşkusu, izleyiciler arasında büyük hayranlık uyandırıyor.

Dün geceki reyting mücadelesi, izleyicilerin neye ilgi duyduğunu gösterdi. Televizyon yapımcıları için önemli bir yol haritası oluşturdu. Seyircilerin zevklerini anlamak için bu verilerin dikkate alınması gerekli görünüyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 TESKILAT TRT 1 21:00:12 23:48:41 2 SAHTEKARLAR NOW 20:52:24 23:53:24 3 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:08 19:59:48 4 TESKILAT (OZET) TRT 1 20:00:45 21:00:12 5 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:34 20:00:30 6 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:26 19:59:53 7 GELIN KANAL 7 19:36:56 21:17:58 8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 20:51:00 24:16:38 9 SAHTEKARLAR (OZET) NOW 19:59:58 20:52:19 10 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:37:02 24:28:46

Kaynak: TİAK