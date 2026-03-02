Dubai'de yaşayan Pınar Kerimoğlu peş peşe paylaştı! "Çok güzel uyuduk"

ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Dubai'ye düştü. Kısa süre önce Dubai'ye yerleşen modacı Pınar Kerimoğlu da ilk aşamada korku dolu anlar yaşadı.

"Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dubai'de hiçbir yerde sığınak olduğunu düşünmüyorum" diyen modacı daha sonra ise güvende olduklarını söyledi.

"BİRAZ FAZLA ABARTILDI"

Evinden sık sık paylaşım yapan Pınar Kerimoğlu tüm gece haberleri takip edip sabah da yaptığı paylaşımda "Çok güzel uyuduk. Sorun yoktu. Şu hava yolları da bir açılsa keşke en azından Yücel buraya gelir ya da biz gideriz. 2 gün okulllar tatil. 3 Mart'taki biletimiz iptal edildi. Şu an Dubai eski halinde, her şey güzel. İlk önce panik yaşadık, yaşamasak insan değilizdir" dedi.

Pınar Kerimoğlu görüntülerin bir kısmın fake olduğunu ifade ederek "Biraz fazla abartıldı bence. Biz İran'a en yakın bölgedeyiz. O yüzden sesleri biz duyuyoruz" ifadelerini kullandı.