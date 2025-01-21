MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Reytingler istendiği gelmedi... Yalı Çapkını'nın fişi çekiliyor! Final tarihi kesinleşti

Reytingler istendiği gelmedi... Yalı Çapkını'nın fişi çekiliyor! Final tarihi kesinleşti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.01.2025 13:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını'nda bir türlü reytingler yükselmedi. Her yeni bölümüyle seyircinin tepkisini çeken dizinin final tarihi belli oldu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizi ekrana veda etmeye hazırlanıyor...

Reytingler istendiği gelmedi... Yalı Çapkını'nın fişi çekiliyor! Final tarihi kesinleşti

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisi için final kararı gündeme geldi.

Yeni sezonda işler bir türlü istendiği gibi gitmedi ve reytingler yükselmedi. Seyircinin de tepkisini çeken dizi için final tarihi neredeyse netleşti. Yurt dışı satışı iyi olan dizi için geçen sezon final kararı alınmış ancak vazgeçilmişti. Bu sezon ise elde edilen reytingler beklentiyi yine karşılamadı.

YALI 2

Son gelen bilgiye göre dizinin reytingleri çok fazla düşmezse 100. bölüme kadar devam ettirilecek ve 100. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

yalı 3

Yalı Çapkını dizisinin bu bilgiler kapsamında mart sonunda büyük bir final ile ekrana veda etmesi bekleniyor. Ancak bu tarihe kadar reytingler iyice düşerse dizi için final tarihinin öne çekilebileceği söylentiler arasında...

YALI 4

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ferit ve ailesi büyük bir krizin pençesine düşerken, Büyük Hanım’ın entrikaları her şeyi daha karmaşık hale getirir. İfakat’in yaşadığı travma, ailenin geçmiş hesaplaşmalarını gün yüzüne çıkarırken, Ferit’in öfkesini kontrol etmekte zorlandığı anlar, ailenin geleceğini tehlikeye atacak bir noktaya gelir. Bu sırada Suna’nın istenmesi ve aileden bir başka kadının daha hedef alınması, Seyran’ı ve diğer kadınları tehdit eden tehlikeyi daha da büyütür. Ferit’in intikam arzusu, onu daha karanlık bir yola iterken, Halis Ağa aileyi toparlamaya çalışır.

Anahtar Kelimeler:
final yalı çapkını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gecelik fiyatı 38 bin TL'ymiş! 'Ahşap' detayı dikkat çekti... İşte yangından önceki görüntüsü

Gecelik fiyatı 38 bin TL'ymiş! 'Ahşap' detayı dikkat çekti... İşte yangından önceki görüntüsü

Yangından çok önce bile skandal iddialar var

Yangından çok önce bile skandal iddialar var

Emeklilere 24 bin TL'lik düzenleme! Çalışmalar başladı, tarih belli

Emeklilere 24 bin TL'lik düzenleme! Çalışmalar başladı, tarih belli

Emekliler yapılacak yeni zammı bekliyor! Net rakam verdi

Emekliler yapılacak yeni zammı bekliyor! Net rakam verdi

Kartalkaya'nın ardından Sivas'taki bir otelde patlama: Yaralılar var

Kartalkaya'nın ardından Sivas'taki bir otelde patlama: Yaralılar var

Grand Kartal Otel kimin? Mazhar Murtezaoğlu kimdir?

Grand Kartal Otel kimin? Mazhar Murtezaoğlu kimdir?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.