Reytingler istendiği gelmedi... Yalı Çapkını'nın fişi çekiliyor! Final tarihi kesinleşti

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisi için final kararı gündeme geldi.

Yeni sezonda işler bir türlü istendiği gibi gitmedi ve reytingler yükselmedi. Seyircinin de tepkisini çeken dizi için final tarihi neredeyse netleşti. Yurt dışı satışı iyi olan dizi için geçen sezon final kararı alınmış ancak vazgeçilmişti. Bu sezon ise elde edilen reytingler beklentiyi yine karşılamadı.

Son gelen bilgiye göre dizinin reytingleri çok fazla düşmezse 100. bölüme kadar devam ettirilecek ve 100. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Yalı Çapkını dizisinin bu bilgiler kapsamında mart sonunda büyük bir final ile ekrana veda etmesi bekleniyor. Ancak bu tarihe kadar reytingler iyice düşerse dizi için final tarihinin öne çekilebileceği söylentiler arasında...

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ferit ve ailesi büyük bir krizin pençesine düşerken, Büyük Hanım’ın entrikaları her şeyi daha karmaşık hale getirir. İfakat’in yaşadığı travma, ailenin geçmiş hesaplaşmalarını gün yüzüne çıkarırken, Ferit’in öfkesini kontrol etmekte zorlandığı anlar, ailenin geleceğini tehlikeye atacak bir noktaya gelir. Bu sırada Suna’nın istenmesi ve aileden bir başka kadının daha hedef alınması, Seyran’ı ve diğer kadınları tehdit eden tehlikeyi daha da büyütür. Ferit’in intikam arzusu, onu daha karanlık bir yola iterken, Halis Ağa aileyi toparlamaya çalışır.