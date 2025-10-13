MAGAZİN

Reytingler sızdı, kanallarda kriz çıktı! Star TV, Show TV, NOW ve Kanal D...

Televizyon dünyasında reyting krizi yaşandı. Reyting tablosu, kanallara gitmeden önce sosyal medyaya düşünce ortalık karıştı. Tablonun nasıl sızdığı ve sosyal medyaya düştüğü merak konusu oldu.

Kubra Akalın

Yeni sezonun en merak edilen konularından biri de dizilerin ne kadar izlendiği ve reytinglerde hangi sıralamadı olduğu. Ancak 12 Ekim reytingleri sonrası televizyon dünyası karıştı.

Birsen Altuntaş "Bu sabah tam bir reyting skandalı yaşandı. Star TV, Show TV, NOW ve Kanal D'ye reytingler 10.40'tan sonra ulaştı ancak en çok izlenen ilk 100 programın tablosu sosyal medyada henüz kanallara gitmeden dolaşmaya başladı" diyerek yaşananları duyurdu.

Reyting ölçümleri her gün olduğu saatte (09.55 civarı) abonelerine ulaşmadı. Kantar Media’nın dağıttığı verilerle ilgili “Kalite kontrol çalışmalarının devam ettiği” ve en kısa sürede paylaşım yapılacağı bilgilendirmesi yapıldı. Ancak bu sırada Kantar Media’nın top100 tablosu henüz aboneleri olan kanallardan önce sosyal medyaya çoktan düşmüştü.

KANALLARDA KRİZE NEDEN OLDU

Star TV, Show TV, NOW ve Kanal D gibi kanallara reytinglerin 10.42’den sonra ulaşmaya başladığı öğrenildi. Tablonun kanallardan önce mahkeme kararıyla yasaklandığı halde sosyal medyaya düşmesi TV kanallarında da krizi neden oldu ve “madem reyting belliydi bize neden geç ulaştı?” sorusunun cevabı gündem oldu.

