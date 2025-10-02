MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Reytingler sonrası final iddiası vardı! Aşk ve Gözyaşı hakkında flaş değişiklik

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrolde oldu Queen Of Tears dizisinin yerli uyarlaması olan Aşk ve Gözyaşı dizisi hakkında final kararı alındığı iddia ediliyordu. Diziye dair şaşırtan bir karar alındı.

Reytingler sonrası final iddiası vardı! Aşk ve Gözyaşı hakkında flaş değişiklik

Hande Erçel ve Barış Arduç‘un 3. kez buluştuğu proje “Aşk ve Gözyaşı” dizisi reytinglerde pek iyi gitmiyor. Kore yapımı Queen Of Tears dizisinin yerli uyarlaması olan dizide Hande Erçel'in oyunculuğu da sık sık eleştiriliyor.

Diziye dair geçtiğimiz hafta reyting sonuçları sonrası final kararı alındığı iddiası vardı. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre şimdilik final kararı yok.

O3 Medya ile Dass Yapım imzalı dizide flaş bir değişiklik oldu ve yönetmeni değişti. Queen Of Tears dizisinin yerli uyarlaması olan dizinin yeni yönetmeni Çağatay Tosun oldu.

Reytingler sonrası final iddiası vardı! Aşk ve Gözyaşı hakkında flaş değişiklik 1

Yurt dışı izlenme oranları çok iyi giden dizi şimdilik yoluna devam ediyor.

Reytingler sonrası final iddiası vardı! Aşk ve Gözyaşı hakkında flaş değişiklik 2

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU

Dizi, evlilikleri boşanma eşiğine gelen Meyra ve Selim’in hayatına, beklenmedik bir hastalık haberiyle giren kırılma anını anlatıyor. Bu kriz, çiftin ilişkisini yeniden tanımlayan “ikinci şans” temalı bir hikayeye dönüşüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel geceye böyle gitti! Ayakkabıları, eldivenleri ve iddialı tarzı yine olay olduÖzel geceye böyle gitti! Ayakkabıları, eldivenleri ve iddialı tarzı yine olay oldu
Karar sonrası savcılık harekete geçti! Karar sonrası savcılık harekete geçti!

Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Aşk ve Gözyaşı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.