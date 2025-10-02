Reytingler sonrası final iddiası vardı! Aşk ve Gözyaşı hakkında flaş değişiklik

Hande Erçel ve Barış Arduç‘un 3. kez buluştuğu proje “Aşk ve Gözyaşı” dizisi reytinglerde pek iyi gitmiyor. Kore yapımı Queen Of Tears dizisinin yerli uyarlaması olan dizide Hande Erçel'in oyunculuğu da sık sık eleştiriliyor.

Diziye dair geçtiğimiz hafta reyting sonuçları sonrası final kararı alındığı iddiası vardı. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre şimdilik final kararı yok.

O3 Medya ile Dass Yapım imzalı dizide flaş bir değişiklik oldu ve yönetmeni değişti. Queen Of Tears dizisinin yerli uyarlaması olan dizinin yeni yönetmeni Çağatay Tosun oldu.

Yurt dışı izlenme oranları çok iyi giden dizi şimdilik yoluna devam ediyor.

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU

Dizi, evlilikleri boşanma eşiğine gelen Meyra ve Selim’in hayatına, beklenmedik bir hastalık haberiyle giren kırılma anını anlatıyor. Bu kriz, çiftin ilişkisini yeniden tanımlayan “ikinci şans” temalı bir hikayeye dönüşüyor.