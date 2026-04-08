Reytingler yeniden yükselmişti! Halef Köklerin Çağrısı dizisinde flaş ayrılık

İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı Halef Köklerin Çağrısı dizisi Star Tv'nin Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’i buluşturan yeni dizisi Sevdiğim Sensin'in ardından reytinglerde düşüş yaşamıştı.
Fenomen dizide Serhat ve Yıldız sahneleriyle reytingler yeniden yükselişe geçti derken beklenmedik bir veda haberi geldi.
Deniz Çelebi Dikilitaş’ın yönettiği, Ercan Uğur’un yazdığı dizide İlayda Çevik'in projeye veda edeceği öğrenildi.
Çevik’in sevilen dizide hayat verdiği Hicran karakterinin senaryodaki hikâyesinin bittiği belirtildi. Öte yandan Şanlıurfa’da çekilen ve bu sezonun öne çıkan projelerinin başında gelen dizinin ikinci sezon planları da yapılıyor.
