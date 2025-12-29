Reytinglerde kötüye gidiyordu! Kuruluş Orhan dizisinde şaşırtan ayrılık

Kuruluş Orhan, kadrosunda yaşanan sürpriz ayrılıkla gündeme geldi. Dizinin sıkı takipçilerini şaşırtan bu gelişme sonrası, “Kuruluş Orhan dizisinde kim ayrıldı, neden ayrıldı?” soruları arama motorlarında üst sıralara yükseldi.

Atv’nin Bozdağ Film imzalı dizisi Kuruluş Orhan’ın 10. bölüm çekimleri devam ediyor. Bu hafta yılbaşı nedeniyle yeni bölümü ekrana gelmeyecek olan dizide flaş bir ayrılık yaşanacak.

Son haftalarda reytinglerde istenen başarıyı gösteremeyen diziye usta oyuncu veda edecek.

VEDA SAHNELERİ ÇEKİLDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bülent İşbilen’in yönetmen koltuğuna oturduğu dizide Osman Bey’e hayat veren değerli aktör Cihan Ünal ekibe veda ediyor.

Veda sahneleri çekilen usta aktör, Kuruluş Orhan’da 37 yıl sonra yeniden Osman Bey’i canlandırmıştı.