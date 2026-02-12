11 Şubat 2026 reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi değişti

11 Şubat 2026 Çarşamba reyting sonuçları, televizyon dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Uzun süredir zirveyi kimseye bırakmayan Eşref Rüya, bu hafta tahtını genç ve iddialı rakibi Yeraltı'na kaptırdı.

Now TV'de yayınlanan Yeraltı, üçüncü bölümüyle izleyicinin beğenisini kazanarak tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşti. Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı dizi, Uraz Kaygılaroğlu, Sümeyye Aydoğan ve Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizinin konusu ve oyuncu performansları, izleyiciden tam not aldı. Özellikle Devrim Özkan'ın performansı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Eşref Rüya dizisi ise bu hafta ikinci sıraya gerileyerek bir düşüş yaşadı. Dizinin hayranları, bu düşüşün nedenlerini merak ederken, senaryodaki değişikliklerin ve diğer yapımların yükselişinin etkili olduğu düşünülüyor.

Star TV'nin Sahipsizler dizisi ise istikrarlı bir performans sergileyerek üçüncü sırada yer aldı. ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Orhan da reytinglerde iyi bir performans gösterdi. Dizi, özellikle AB ve Total gruplarında ilk beşte yer almayı başardı.

11 Şubat Çarşamba reyting sonuçları, televizyon dünyasında dengelerin değiştiğini gösteriyor. Yeraltı dizisinin zirveye yerleşmesi, yeni yapımların gücünü kanıtladı. Eşref Rüya'nın düşüşü ise uzun soluklu dizilerin bile rekabete ayak uydurmasının önemini vurguluyor. Önümüzdeki haftalarda reyting yarışının nasıl şekilleneceği merak konusu.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI



Yeraltı – NOW

Eşref Rüya – Kanal D

Esra Erol'da – ATV

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Yeraltı (Özet) – NOW

AB REYTİNG SIRALAMASI



Yeraltı – NOW

Eşref Rüya – Kanal D

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Yeraltı (Özet) – NOW

ABC REYTİNG SIRALAMASI



Yeraltı – NOW

Eşref Rüya – Kanal D

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Esra Erol'da – ATV

Yeraltı (Özet) – NOW