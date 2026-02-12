Tanıtımları ses getirmişti Sevdiğim Sensin sonunda başlıyor! Sevdiğim Sensin 1. bölüm izle

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Star’ın iddialı yeni dizisi Sevdiğim Sensin bu akşam heyecanla beklenen birinci bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Tanıtımları ses getiren Sevdiğim Sensin konusu ve hikayesiyle sosyal medyada gündem olmayı başardı.

TANITIMLARI SES GETİRMİŞTİ

Sevdiğim Sensin dizisi daha başlamadan tanıtımlarıyla ses getirmeyi başarmıştı. Dizinin yeni bölümü için geri sayım başlarken sosyal medyada; 'Halefin kitlesi bölünecek', 'Tam izlenecek dizi', 'Sabırsızlıkla bekledik' gibi yorumlar yapıldı.

SEVDİĞİM SENSİN KONUSU NEDİR?

Sevdiğim Sensin, İstanbullu Erkan’ın askerlik görevi sırasında, acımasız ağabeylerinin elinden evlenerek kurtardığı köylü kızı Dicle ile İstanbul’a uzanan hikâyesini konu alıyor. Bu evliliğe saf kalbiyle inanan Dicle, Erkan’ın ailesinin istediği planlı evlilikten habersiz, İstanbul’un ışıltılı ve sert dünyasına adım atıyor. Güçlü anlatımı ve başarılı oyunculuklarıyla öne çıkan dizi, izleyiciyi cesur bir aşk hikâyesine davet ediyor.

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin'in kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven, Bensu Uğur gibi deneyimli ve yetenekli isimler de rol alıyor.