MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Tanıtımları ses getirmişti Sevdiğim Sensin sonunda başlıyor! Sevdiğim Sensin 1. bölüm izle

Sevdiğim Sensin dizisi bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyecek. Tanıtımlarıyla büyük ses getiren Sevdiğim Sensin sonunda başlıyor. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı dizi daha yayınlanmadan hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Tanıtımları ses getirmişti Sevdiğim Sensin sonunda başlıyor! Sevdiğim Sensin 1. bölüm izle
Öznur Yaslı İkier

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Star’ın iddialı yeni dizisi Sevdiğim Sensin bu akşam heyecanla beklenen birinci bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Tanıtımları ses getiren Sevdiğim Sensin konusu ve hikayesiyle sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Tanıtımları ses getirmişti Sevdiğim Sensin sonunda başlıyor! Sevdiğim Sensin 1. bölüm izle 1

TANITIMLARI SES GETİRMİŞTİ

Sevdiğim Sensin dizisi daha başlamadan tanıtımlarıyla ses getirmeyi başarmıştı. Dizinin yeni bölümü için geri sayım başlarken sosyal medyada; 'Halefin kitlesi bölünecek', 'Tam izlenecek dizi', 'Sabırsızlıkla bekledik' gibi yorumlar yapıldı.

Tanıtımları ses getirmişti Sevdiğim Sensin sonunda başlıyor! Sevdiğim Sensin 1. bölüm izle 2

SEVDİĞİM SENSİN KONUSU NEDİR?

Sevdiğim Sensin, İstanbullu Erkan’ın askerlik görevi sırasında, acımasız ağabeylerinin elinden evlenerek kurtardığı köylü kızı Dicle ile İstanbul’a uzanan hikâyesini konu alıyor. Bu evliliğe saf kalbiyle inanan Dicle, Erkan’ın ailesinin istediği planlı evlilikten habersiz, İstanbul’un ışıltılı ve sert dünyasına adım atıyor. Güçlü anlatımı ve başarılı oyunculuklarıyla öne çıkan dizi, izleyiciyi cesur bir aşk hikâyesine davet ediyor.

Tanıtımları ses getirmişti Sevdiğim Sensin sonunda başlıyor! Sevdiğim Sensin 1. bölüm izle 3

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin'in kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven, Bensu Uğur gibi deneyimli ve yetenekli isimler de rol alıyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reyting sonuçları şaşırttı! Zirvenin sahibi değişti Reyting sonuçları şaşırttı! Zirvenin sahibi değişti
Acı veda! Ünlü isimler akın etti, gözyaşlarını tutamadıAcı veda! Ünlü isimler akın etti, gözyaşlarını tutamadı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aytaç Şaşmaz Helin Kandemir Sevdiğim Sensin dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.