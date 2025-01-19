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Reza Zarrab ve Dilara Altıntop'un düğününe gittiği söyleniyordu! Demet Akalın sinirlendi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.01.2025 10:18
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Reza Zarrab ve Dilara Altıntop'un düğünü gündeme bomba gibi düştü. Ebru Gündeş'in yakın dostu Demet Akalın da düğüne gittiği iddialarıyla gündeme gelince isyan etti.

Reza Zarrab ve Dilara Altıntop'un düğününe gittiği söyleniyordu! Demet Akalın sinirlendi

2021 yılında şarkıcı Ebru Gündeş ile boşanan Reza Zarrab, bir süredir Miami’de yaşayan eski milli yüzücü Dilara Altıntop ile birlikteydi. Reza Zarrab ile Dilara Altıntop, iki ay önce kıyılan resmi nikahın ardından 16 Ocak’ta düğün töreni düzenledi.

ABD’de 2016 yılında banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından tutuklanan ve kefaletle serbest bırakılan Reza Zarrab’ın düğününe, Türkiye’den ünlü isimler de katıldı. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna gibi isimlerin aralarında bulunduğu 150 kişi düğüne davetliydi. Ayrıca, Miami’de bulunan Demet Akalın’ın da düğüne katıldığı iddia edildi. Ancak, şarkıcı Demet Akalın, bu iddialara oldukça sinirlendi ve net bir şekilde açıklama yaptı.

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Ebru Gündeş'in yakın dostu olan Demet Akalın "Ben arkadaşlarımla rutin Miami tatilindeyim, düğünde falan değildim!" dedi. Ancak bu açıklaması gündem olmayınca şarkıcı bir açıklama daha yaptı.

Reza Zarrab Miami'de evlendi! Düğünden ilk fotoğraf çıktı Reza Zarrab Miami'de evlendi! Düğünden ilk fotoğraf çıktı

Akalın "Ay delirtmek için yazıyorsunuz yok yok ben arkadaşlarımla tatildeyim. Miami'ye her gelen düğüne mi geliyor" diyerek sitem etti.

Anahtar Kelimeler:
reza zarrab Dilara Altıntop
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